창간 80주년 경향신문

일본 유조선 호르무즈 통과···봉쇄 이후 두 번째

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

일본 최대 정유업체 에네오스의 유조선이 14일 호르무즈 해협을 통과했다.

미국·이란 전쟁 이후 일본 선박의 해협 통과가 확인된 것은 두 번째다.

니혼게이자이신문에 따르면 미야타 도모히데 에네오스 사장은 이날 열린 결산 설명회에서 자사 초대형 원유운반선 '에네오스 엔데버'호가 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

일본 유조선 호르무즈 통과···봉쇄 이후 두 번째

입력 2026.05.14 17:23

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

일본 도쿄 동쪽 이바라키현 가미스에 있는 에네오스그룹 가시마 정유시설. AP연합뉴스

일본 도쿄 동쪽 이바라키현 가미스에 있는 에네오스그룹 가시마 정유시설. AP연합뉴스

일본 최대 정유업체 에네오스의 유조선이 14일 호르무즈 해협을 통과했다. 미국·이란 전쟁 이후 일본 선박의 해협 통과가 확인된 것은 두 번째다.

니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 미야타 도모히데 에네오스 사장은 이날 열린 결산 설명회에서 자사 초대형 원유운반선(VLCC) ‘에네오스 엔데버’호가 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다. 그는 “선박이 이미 위험 구역을 벗어나 일본을 향한 항해를 재개했다”며 “항해가 순조롭게 진행된다면 5월 말에서 6월 초 사이 일본에 도착할 것”이라고 말했다.

에네오스 엔데버호는 약 200만배럴 규모의 원유를 적재할 수 있는 유조선이다. 지난 2월 말 쿠웨이트 알 아흐마디항을 출항했으며 쿠웨이트산 원유 등을 싣고 있다고 닛케이는 전했다. 선박 추적 사이트 머린트래픽에 따르면 해당 선박은 이날 오전 9시 기준 페르시아만을 빠져나와 오만만을 항해 중인 것으로 나타났다.

다카이치 사나에 일본 총리는 SNS 엑스를 통해 자국 선박의 해협 통과 사실을 알리며 “이 선박에는 일본인 승무원 4명이 탑승하고 있다”고 밝혔다.

호르무즈 해협 봉쇄 이후 일본 선박의 통항이 확인된 것은 ‘이데미쓰 마루’호에 이어 두 번째다. 일본 2위 정유업체 이데미쓰 고산 소유의 VLCC 이데미쓰 마루호는 지난달 29일 해협을 통과했다. 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이란 정부에 통행료를 지불했다는 의혹을 부인했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글