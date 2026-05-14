난치성 혈액암 다발골수종에 적용 가능한 새로운 치료 기준 지표 개발









다발골수종 환자의 동반질환을 반영해 생존율을 예측하는 새로운 지표를 개발한 연구 결과가 발표됐다. 연구진은 한국과 일본의 실제 임상 데이터를 기반으로 검증해 의료현장에서의 활용 가능성이 높을 것이라고 밝혔다.

가톨릭대 서울성모병원 혈액병원 혈액내과 박성수 교수, 의과대학 약리학교실 최수인 교수 연구팀은 ‘다발골수종 특이 동반질환 지수(MM-CI)’ 관련 연구를 국제학술지 ‘혈액암 저널(Blood Cancer Journal)에 발표했다고 14일 밝혔다. 연구진은 2007~2022년 국내 다발골수종 환자 1만7273명의 건강보험심사평가원 데이터를 활용해 해당 지표를 개발한 뒤 한국(1473명)과 일본(314명)의 독립적인 실제 임상 코호트를 바탕으로 외부 검증을 수행했다.

골수의 형질세포가 악성 증식하는 질환인 다발골수종은 악성림프종, 백혈병과 함께 대표적인 혈액암으로 꼽힌다. 국내에선 매년 2000명 이상이 새롭게 진단되는데, 전체 환자의 약 70%가 65세 이상 고령에서 발생한다. 고령 환자는 심부전, 뇌혈관질환, 간질환 등 다양한 동반질환이 함께 나타나는 경우가 흔하고 치료는 어렵지만 재발이 잦다. 최근 다양한 치료제 도입으로 생존율은 향상됐으나 치료 강도를 결정할 때 동반질환 여부를 정밀하게 평가하는 것이 중요하게 여겨지고 있다.

분석 결과, 한국 다발골수종 환자는 신장질환(22.4%), 당뇨병(17.1%), 뇌혈관질환(7.9%) 등의 동반질환을 앓고 있으며 일본 환자에겐 말초혈관질환(40.4%), 당뇨병(18.8%), 악성종양(14.6%), 심부전(10.2%) 등의 질환이 나타나 양국 간 동반질환 구성에 차이가 있음이 확인됐다. 연구진은 이어 가중치를 반영한 점수 체계를 통해 환자를 저위험, 중간위험-I, 중간위험-II, 고위험 등 4개 군으로 분류했다. 이를 바탕으로 분석해보니 저위험군의 중앙 생존기간은 72.5개월인 반면 고위험군은 20.3개월로 약 3.6배의 차이를 보였다. 이러한 경향은 한국과 일본 검증 코호트에서도 일관되게 나타났으며, MM-CI는 기존 평가 모델보다 정확도가 유의미하게 높았다.

연구진은 고령 다발골수종 환자의 치료 전략 수립 시 동반질환을 반드시 고려해야 함을 입증했으며, MM-CI는 복잡한 검사 없이 의무기록 정보만으로 산출할 수 있어 활용이 쉬운 장점이 있다고 밝혔다. 이 지표의 점수가 높게 나올수록 적극적인 지지 치료와 합병증 예방 관리가 필요하다. 박성수 교수는 “논문결과를 바탕으로 개발한 모델을 현재 서울성모병원 혈액병원에서 즉시 활용할 수 있도록 시스템을 개선했다”며 “보다 과학적인 근거 아래 환자의 치료 강도를 조절하는 현실적인 도구가 될 것”이라고 말했다.