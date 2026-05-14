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본문 요약

필리핀 교도소에 수감 중이면서 텔레그램을 이용해 국내로 마약을 밀수하고 유통 및 관리한 혐의를 받는 마약왕 박왕열이 첫 재판에서 마약 밀수 혐의를 부인했다.

14일 수원지법 형사13부 심리로 열린 박왕열의 특정범죄가중처벌등에관한법률위반 등 혐의 사건 1차 공판기일에서 박왕열의 변호인은 "검찰이 주장하는 '국내로 마약을 밀수했다'는 점은 명확히 부인한다"고 밝혔다.

박왕열의 변호인은 "항공 특수화물로 필로폰을 밀수한 사건 등에서 피고인이 다른 사람들과 공모하거나 이를 지시 및 관여했다는 점을 다툰다"며 "다만 밀수입을 제외한 나머지 공소사실인 국내 마약 매도 및 은닉, 관리의 점은 다투지 않는다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘필리핀 마약왕’ 박왕열 첫 재판 열려···밀수 혐의 부인

입력 2026.05.14 17:36

수정 2026.05.14 17:39

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  • 김태희 기자

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필리핀에서 복역 중이던 이른바 ‘마약왕’ 박왕열(48)이 25일 한국으로 송환, 인천국제공항에서 이송되고 있다.

필리핀에서 복역 중이던 이른바 ‘마약왕’ 박왕열(48)이 25일 한국으로 송환, 인천국제공항에서 이송되고 있다.

필리핀 교도소에 수감 중이면서 텔레그램을 이용해 국내로 마약을 밀수하고 유통 및 관리한 혐의를 받는 마약왕 박왕열이 첫 재판에서 마약 밀수 혐의를 부인했다.

14일 수원지법 형사13부(재판장 부장판사) 심리로 열린 박왕열의 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정) 등 혐의 사건 1차 공판기일에서 박왕열의 변호인은 “검찰이 주장하는 ‘국내로 마약을 밀수했다’는 점은 명확히 부인한다”고 밝혔다.

박왕열의 변호인은 “항공 특수화물로 필로폰을 밀수한 사건 등에서 피고인이 다른 사람들과 공모하거나 이를 지시 및 관여했다는 점을 다툰다”며 “다만 밀수입을 제외한 나머지 공소사실인 국내 마약 매도 및 은닉, 관리의 점은 다투지 않는다”고 했다. 이어 “공소사실 대부분을 인정하므로 공판절차가 장기화하지 않도록 최대한 협조하겠다”고 말했다.

재판부는 다음 기일에 검찰이 제출한 증거에 대한 피고인 측 의견을 최종적으로 확인한 뒤 증인신문 절차를 진행하기로 했다. 검찰은 “증인으로 신청하려고 한 공범은 총 17명인데, 피고인이 일부 혐의는 인정하기 때문에 절반 정도로 줄여서 신청하겠다”고 밝혔다.

박왕열은 2020년 필리핀과 멕시코에서 4회에 걸쳐 필로폰 317ｇ을 수입하고 2024년 6월엔 조카인 A씨와 공모해 필리핀에서 필로폰 약 1482.7ｇ을 수입한 혐의를 받는다. 또 남아프리카공화국에서도 필로폰 3079ｇ을 밀수한 혐의를 받는다.

박왕열은 국내로 몰래 반입한 마약을 특정 장소에 숨겨두고 구매자에게 좌표를 알려주는 ‘던지기 수법’으로 판매하거나 서울과 부산, 대구 등지에 보관해 관리한 혐의도 받고 있다.

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