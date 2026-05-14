‘필리핀 마약왕’ 박왕열 첫 재판 열려···밀수 혐의 부인

필리핀 교도소에 수감 중이면서 텔레그램을 이용해 국내로 마약을 밀수하고 유통 및 관리한 혐의를 받는 마약왕 박왕열이 첫 재판에서 마약 밀수 혐의를 부인했다.

14일 수원지법 형사13부(재판장 부장판사) 심리로 열린 박왕열의 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정) 등 혐의 사건 1차 공판기일에서 박왕열의 변호인은 “검찰이 주장하는 ‘국내로 마약을 밀수했다’는 점은 명확히 부인한다”고 밝혔다.

박왕열의 변호인은 “항공 특수화물로 필로폰을 밀수한 사건 등에서 피고인이 다른 사람들과 공모하거나 이를 지시 및 관여했다는 점을 다툰다”며 “다만 밀수입을 제외한 나머지 공소사실인 국내 마약 매도 및 은닉, 관리의 점은 다투지 않는다”고 했다. 이어 “공소사실 대부분을 인정하므로 공판절차가 장기화하지 않도록 최대한 협조하겠다”고 말했다.

재판부는 다음 기일에 검찰이 제출한 증거에 대한 피고인 측 의견을 최종적으로 확인한 뒤 증인신문 절차를 진행하기로 했다. 검찰은 “증인으로 신청하려고 한 공범은 총 17명인데, 피고인이 일부 혐의는 인정하기 때문에 절반 정도로 줄여서 신청하겠다”고 밝혔다.

박왕열은 2020년 필리핀과 멕시코에서 4회에 걸쳐 필로폰 317ｇ을 수입하고 2024년 6월엔 조카인 A씨와 공모해 필리핀에서 필로폰 약 1482.7ｇ을 수입한 혐의를 받는다. 또 남아프리카공화국에서도 필로폰 3079ｇ을 밀수한 혐의를 받는다.

박왕열은 국내로 몰래 반입한 마약을 특정 장소에 숨겨두고 구매자에게 좌표를 알려주는 ‘던지기 수법’으로 판매하거나 서울과 부산, 대구 등지에 보관해 관리한 혐의도 받고 있다.