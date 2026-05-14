‘갑질 피해’ 숨진 전남대 대학원생 유족, 가해 교수·대학 상대 손배소

‘갑질’ 피해를 호소하며 숨진 전남대학교 대학원생의 유족이 가해 교수들과 대학을 상대로 손해배상 소송을 제기한다. 고인이 숨진 지 10개월이 지났지만 대학 측의 공식 사과와 책임 인정이 없었다는 이유에서다.

민주사회를 위한 변호사모임 광주전남지부는 14일 “유족이 가해 교수들과 전남대를 상대로 손해배상 책임을 묻는 민사소송을 제기하기로 했다”고 밝혔다.

소장은 스승의 날인 15일 제출할 예정이다. 민변 광주전남지부는 “마음이 불편하지만 의미를 담아 스승의 날에 소송을 제기한다”며 “가해 교수들의 사용자인 전남대는 책임을 인정하고 유족에게 사과해야 한다”고 했다.

민변 광주전남지부는 법률대리인단을 구성해 소송을 지원한다. 유족은 이번 소송에서 교수들의 불법행위 책임과 대학의 책임 등을 물을 계획이다.

지난해 7월 전남대 기숙사에서는 공과대학 석사 과정에 재학 중이던 20대 대학원생이 숨진 채 발견됐다. 고인은 교수들의 갑질로 힘들었다는 취지의 유서를 남겼다.

수사에 나선 경찰은 전남대 교수 2명을 직권남용과 강요 등 혐의로 검찰에 송치했다. 전남대는 해당 교수들에게 해고와 해임 징계를 각각 내렸다. 자체 진상조사를 통해 교수 등에 의한 업무의 과중, 권한 남용 및 우월적 지위 행사 등이 있었다고 판단했다.

근로복지공단은 직장 내 스트레스와 사망 사이의 인과관계를 인정해 유족이 낸 산업재해 신청을 승인했다.