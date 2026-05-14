“중국 기업, 제3국 거쳐 이란 무기 판매 정황”···‘방중’ 트럼프, 문제 제기하나

중국 기업이 제3국을 거쳐 이란에 무기를 판매하려 한다는 첩보를 미국 정보당국이 파악했다는 보도가 나왔다. 9년 만에 중국을 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 대이란 무기 지원 문제를 거론할지 주목된다.

뉴욕타임스(NYT)는 13일(현지시간) 익명을 요구한 정부 관계자들을 인용해, 미 정부가 중국 기업과 이란 관리들 간 무기 이전 논의와 관련한 첩보를 입수했다고 보도했다. 중국 기업들은 무기 지원 경로를 숨기기 위해 아프리카 국가 등 제3국을 경유하는 방안을 검토한 것으로 전해졌다.

다만 무기가 이미 제3국으로 이동했는지를 두고는 첩보를 보고받은 당국자들 사이에서도 판단이 엇갈리는 상황으로 알려졌다. 미·이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 이후 이란에서 중국산 무기가 사용된 정황은 아직 확인되지 않았다.

중국 정부가 무기 이전 논의에 어느 정도 관여했는지도 불분명하다. 관계자들은 중국 정부가 대이란 무기 지원을 공식적으로 승인한 것으로는 보이지 않는다면서도, 관련 논의가 정부의 인지 없이 진행되기는 어려웠을 것이라고 말했다.

미·이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 이후 중국은 이란을 지원해 온 것으로 알려졌다. 역내 미군 위치를 추적하는 첩보위성 접근 권한과 각종 정보를 제공했고, 미사일과 무인기 등 무기 제작에 필요한 이중용도 부품을 공급했다는 관측이 나온다. 반도체, 센서, 전압 변환기 등 이중용도 부품은 민간 제조업에서도 활용되기 때문에 국제사회의 감시를 덜 받는다. 하지만 부품이 아닌 완성형 무기의 이전은 “다른 문제”이기 때문에 제3국 경유를 계획한 것으로 보인다고 NYT는 전했다.

이번 보도와 관련해 유엔 주재 이란 대표부는 별도의 입장을 내놓지 않았다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 지난 3월 중국과 러시아로부터 “군사적 협력”을 받고 있다고 밝힌 바 있다.

중국을 방문 중인 트럼프 대통령이 무기 이전 문제를 제기할지 주목된다. NYT는 관련 문제를 제기해야 한다는 트럼프 대통령의 부담이 커질 것으로 보이지만, 시진핑 중국 국가주석과의 관계 재정립을 추진하는 트럼프 대통령이 실제로 이를 언급할지는 알 수 없다고 전했다. 트럼프 대통령은 전날 “중동 분쟁에 대해 시 주석과 긴 대화를 나눌 예정”이라며 “시 주석은 이란 문제에 관해 비교적 좋은 태도를 보여왔다”고 말했다.

앞서 지난달 미 정보기관이 중국 휴대용 지대공 미사일(MANPADS)의 이란 이전 정황을 보여주는 정보를 확보한 것으로 보인다는 보도가 나온 바 있다. 이후 트럼프 대통령은 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 “시 주석에게 어떠한 무기 이전도 허용하지 말아 달라는 편지를 보냈다”며 “시 주석은 그런 일(무기 이전)은 하고 있지 않다는 취지의 답을 보내왔다”고 말했다.