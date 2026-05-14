황제 의전은 없었다…황제의 길 나란히 걸으며 대등한 미·중관계 보여준 시진핑

9년 만에 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령의 이번 중국 방문에서 2017년과 같은 ‘파격 의전’은 없었다. 시진핑 중국 국가주석은 과거 황제가 하늘에 제사를 지내던 톈탄공원에서 트럼프 대통령과 산책하는 등 2시간 가량 시간을 보내면서 중국의 문명적 뿌리를 강조하고 대등한 미·중관계를 연출했다.

14일 트럼프 대통령을 맞는 공식 환영행사는 베이징 인민대회당에서 시작됐다. 이날 오전 10시(한국시간 오전 11시) 트럼프 대통령이 탄 의전 차량이 베이징 인민대회당 동문 광장에 도착했다. 시 주석은 인민대회당 본관 계단을 내려와 트럼프 대통령을 맞이했다. 두 정상은 나란히 붉은 색 넥타이를 매고 상대국 대표단 주요 인물들과 인사를 나눴다.

트럼프 대통령은 중국 측 차이치 중앙서기처 서기, 왕이 외교부장, 허리펑 부총리, 둥쥔 국방부장 순으로 악수를 나눴다. 시 주석은 미국 측의 스콧 베선트 재무장관, 마코 루비오 국무장관 등과 인사했다. 루비오 장관은 상원의원 시절 신장위구르 인권 문제를 제기해 중국의 제재 대상이 된 인물이다.

트럼프 대통령은 시 주석과 함께 중국군 의장대와 사열했다. 장신의 병사들로만 구성된 중국군 의장대가 기합을 외치며 발소리를 딱딱 맞춰 걷는 모습을 선보이자 트럼프 대통령은 박수로 화답했다. 이어서 동문광장과 연결된 톈안먼광장에서는 예포 21발이 발사됐다.

트럼프 대통령은 성조기와 오성홍기, 꽃을 들고 트럼프 대통령을 맞이하는 어린이 환영단에게도 박수를 치며 미소를 보였다.

두 정상은 공식 환영행사를 마치고 인민대회당에서 2시간 넘게 정상회담을 진행했다. 시 주석과 미국 기업인들과의 접견도 이뤄졌다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 오전 11시쯤 인민대회당에서 나오면서 취재진에게 “미팅은 아주 좋았다”며 “중국에서 많은 좋은 일을 이루고 싶다”고 말했다.

두 정상은 정오 무렵 공식 회담을 마치고 인민대회당을 나와 톈탄공원으로 이동했다. 고궁박물원(자금성)에서 남쪽으로 약 4km 떨어진 곳에 있는 톈탄공원은 명나라 3대 황제인 영락제 시절인 1420년 건립된 역사적 명소다. 명·청 시기 황제가 풍년을 기원하며 하늘에 제사를 지내던 곳이다. 건축물에는 하늘과 땅과 인간의 조화를 중요시하는 중국식 우주관이 반영돼 있다. 전체 면적은 약 270만㎡으로 자금성 4배 규모에 달하며 유네스코 세계문화유산으로 지정돼 있다.

시 주석과 트럼프 대통령은 톈탄공원에서 제례가 이뤄진 건물인 기년전 앞에서 나란히 서서 기념사진을 찍었다. 쑨청하오 칭화대 국제안보전략연구센터 선임연구원은 톈탄공원 방문을 두고 “중국 측이 문명과 역사의 메시지를 전하려고 했다”며 “(중국은) 미·중관계를 단기적 거래가 아닌 긴 역사적, 국제적 질서의 틀에서 이해해야 할 대상으로 보고 있다는 걸 시사한다”고 싱가포르 방송 CNA에 말했다.

톈탄공원 사진 촬영이 끝난 후 트럼프 대통령은 취재진에게 “훌륭했고 멋진 곳이다. 중국은 아름답다 ”고 말했다. 한 기자가 트럼프 대통령에게 “시 주석과 대만에 대해 이야기했느냐?”고 소리쳐 묻자 트럼프 대통령인 대답하지 않았다. 미국 측 일부 관계자들과 기자들의 소지품을 들고 중국 측 보안 요원이 문제삼아 실랑이를 벌이는 일도 있었다고 블룸버그통신이 전했다.

트럼프 대통령은 오후 3시 30분쯤 주중국 미국대사관 근처의 베이징 포시즌스 호텔로 돌아가 휴식을 취했다. 2017년 시 주석이 하루 종일 자금성에서 특별 공연과 만찬 등을 베푼 것과 비교하면 역사적 명소의 상징성을 살리되 의전은 소략해졌다. 두 정상은 오후 6시 환영 만찬에 참석해 회동을 이어갈 예정이다.

이날 베이징 시내는 엄격히 통제됐다. 톈탄공원 주변은 12일부터 통제되기 시작했으며 13~14일 출입이 전면 제한됐다. 트럼프 대통령의 동선에 따라 수시로 교통 관제가 진행됐다. 트럼프 대통령 베이징 도착 직전인 전날 오후 6시30분~9시30분 베이징서우두공항은 항공편이 전면 취소됐다.