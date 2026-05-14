백악관 “트럼프·시진핑, 호르무즈 개방·이란 핵무기 보유 불허 동의”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 호르무즈 해협에 통행료를 부과해선 안되며, 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 데 뜻을 함께했다고 백악관은 밝혔다.

백악관은 14일 “트럼프 대통령과 시 주석이 좋은 회담을 가졌다”면서 미·중 정상회담 내용을 요약한 설명문을 배포했다.

백악관은 “미·중은 자유로운 에너지 흐름을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 채로 유지돼야 한다는 데 의견을 같이했다”고 밝혔다. 이어 “시 주석은 해협의 군사화와 통행료 부과에 대해 반대 입장을 분명히 했다”면서 “중국은 호르무즈 해협 의존도를 줄이기 위해 미국산 원유 구매를 확대하는 데 관심을 표했다”고 설명했다.

특히 백악관은 “양국은 모두 이란이 결코 핵무기를 보유해서는 안 된다는 데 동의했다”고 밝혔다.

백악관은 또 “양 측은 미국 기업의 중국 시장 접근 확대와 대미 산업 투자 확대 등을 포함해 양국 간 경제 협력 강화 방안을 논의했다”고 설명했다. 이어 트럼프 대통령과 시 주석이 “펜타닐 원료 물질의 미국 유입 차단에서 이룬 진전을 더욱 확대할 필요성과 함께, 중국의 미국산 농산물 구매 확대 필요성도 강조했다”고 밝혔다.

다만 백악관 자료에는 중국 외교부가 앞서 발표한 회담 설명문에서 주요하게 다뤄진 대만 문제가 언급되지 않았다. 중국 측 회담 설명문은 “대만이 미·중 관계에서 가장 중요한 문제”라고 강조한 바 있다.