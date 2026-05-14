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‘두 차례 반려’ 한화솔루션, 유상증자 관련 정정신고서 제출

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한화솔루션이 14일 금융감독원에 유상증자와 관련한 정정 신고서를 다시 한번 제출했다.

금감원은 앞서 지난달 9일과 30일 두 차례 한화솔루션이 제출한 유상증자 증권신고서를 반려한 뒤 정정신고서 제출을 요구했다.

한화솔루션은 이날 제출한 정정신고서에서 최근 3년간 비핵심 자산 매가 과 자본성 조달을 추진했음에도 재무구조가 악화했다며 유상증자의 필요성을 더 상세히 설명했다.

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‘두 차례 반려’ 한화솔루션, 유상증자 관련 정정신고서 제출

입력 2026.05.14 18:26

  • 배재흥 기자

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한화솔루션

한화솔루션

한화솔루션이 14일 금융감독원에 유상증자와 관련한 정정 신고서를 다시 한번 제출했다.

유상증자 규모는 앞서 한 차례 축소했던 대로 1조8144억원을 유지했다. 이 중 9077억원은 시설자금, 9067억원은 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.

금감원은 앞서 지난달 9일과 30일 두 차례 한화솔루션이 제출한 유상증자 증권신고서를 반려한 뒤 정정신고서 제출을 요구했다.

한화솔루션은 이날 제출한 정정신고서에서 최근 3년간 비핵심 자산 매가 과 자본성 조달을 추진했음에도 재무구조가 악화했다며 유상증자의 필요성을 더 상세히 설명했다.

이 밖에도 중장기 손익 추정 근거와 첨단제조세액공제(AMPC) 예상수혜 금액 및 추정치 등 투자자들의 이해를 돕기 위한 정보를 보완했다.

금감원은 이날 한화솔루션이 제출한 정정신고서를 검토해 효력발생일인 이달 말 전까지 결론을 내릴 예정이다.

황선오 금감원 자본시장 부원장은 최근 기자간담회에서 “유동성 리스크와 유증 외 자금조달 방법, 실적 전망의 구체적 근거 등이 부족해 정정 요구했다”며 “증권 신고서에 투자자의 판단이 필요한 내용이 제대로 기재되지 않았다고 판단하면 계속 정정 요구할 수 있다”고 말했다.

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