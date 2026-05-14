범여권, 울산시장은 단일화 가시권·평택을은 각자도생?

범여권이 6·3 지방선거 울산시장 후보 단일화 협상에 속도를 내고 있다. 단일화를 해야 승리 가능성이 있다는 공감대가 형성돼 김상욱 더불어민주당 후보와 김종훈 진보당 후보 간 단일화가 가시권에 있다는 전망이 나온다. 반면 5파전인 경기 평택을 국회의원 재선거에서는 여론조사상 1, 2위를 달리는 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보 간 단일화 가능성은 낮은 상황이다.

정청래 민주당 대표는 14일 경북 울릉군에서 기자들과 만나 울산시장 범여권 후보 단일화 협상에 대한 질문에 “물밑에서 아주 열심히 하고 있다”며 긍정적인 취지로 답변했다. 평택을 후보 단일화에 대해선 “아직 어떠한 움직임도 없다”고 선을 그었다. 앞서 강준현 민주당 수석대변인은 이날 기자들과 만나 “단일화 문제는 (후보 등록 마감일인) 15일 전까지 끝내야 한다는 것이 지역과 중앙당의 기조”라고 했다.

범여권이 최우선으로 단일화 협상을 진행 중인 곳은 김두겸 국민의힘 후보가 재선을 노리는 울산시장 선거다. 김상욱 후보와 황명필 혁신당 후보는 이날 울산시의회에서 김 후보로의 단일화를 선언했다. 이로써 김상욱·김두겸·김종훈·박맹우(무소속) 후보 등 4파전 구도가 됐다.

민주당과 진보당 간 단일화 협상은 막판 난항을 겪고 있지만 타결 가능성이 크다. 김상욱 후보는 이날 후보 등록을 했지만 김종훈 후보는 이날 후보 등록을 하지 않았다. 진보당은 울산 지역 시장와 기초단체장, 광역의원 후보까지 단일화 범위를 넓히자고 요구하고 있다. 다만 두 당은 여론조사를 통한 단일화 방식에는 합의에 접근한 상태다.

민주당 핵심 관계자는 기자와 통화에서 단일화 시점에 대해 “후보 등록 (완료 시점) 전에는 어려워진 거고, 다음 목표는 공식선거운동 개시일(21일) 전”이라며 “(단일화 방식은) 여론조사일 수밖에 없다”고 말했다.

울산시장과 달리 평택을 선거에서 민주당과 혁신당 간 후보 단일화는 어려워 보인다는 전망이 우세하다. 뉴스1이 한국갤럽에 의뢰해 지난 12~13일 평택을에 사는 만18세 이상 남녀 501명을 대상으로 조사해 이날 공개한 지지 후보 조사 결과, 김용남 후보 29%, 조국 후보 24%, 유의동 국민의힘 후보 20% 등으로 나타났다. 단일화 선호 후보는 김 후보와 조 후보 모두 32%로 동일했다. 보수 후보인 유 후보 지지율이 각종 조사에서 20%대로 나타나며 범여권 후보 간 단일화 동인이 적어졌다는 분석이 나온다.

민주당과 혁신당은 현재로선 단일화 논의 계획이 없다는 입장이다. 조 후보는 이날 KBS라디오 <전격시사> 인터뷰에서 “지금 시점에서 여론조사로 단일화한다는 건 평택시민에 대한 예의가 아니다”라고 말했다. 김 후보는 이날 김용 전 민주연구원 부원장과 북콘서트를 여는 등 민주당 지지층 표심 잡기에 나섰다.

민주당 관계자는 통화에서 “단일화는 많이 어려워 보인다. 현장 분위기가 괜찮다. 당이 며칠 더 열심히 지원하면 민주당이 확 올라갈 것 같다”고 말했다. 혁신당 지도부 관계자는 통화에서 “조 후보가 올라가는 추세는 분명하고, 김 후보 지지율은 널뛰기하고 있다”며 “지금은 누가 쫄려서 수건을 먼저 던지느냐의 싸움”이라고 말했다.

한국갤럽 여론조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.