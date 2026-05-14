시진핑 “중국 부흥과 마가는 양립 가능”···트럼프 “미·중, 세계 역사상 가장 중요한 관계”

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일 국빈 만찬에서 양국 관계의 중요성을 강조했다. 시 주석은 ‘중국의 부흥’과 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’가 양립할 수 있다고 밝혔다.

시 주석은 이날 오후 중국 베이징 인민대회당에서 열린 국빈 만찬 모두 발언에서 “이번 방문은 역사적인 방문”이라며 “중국의 부흥과 마가는 양립 가능하다”고 말했다. ‘중화민족 부흥’은 시 주석이 내세운 국가 발전 전략이며, 마가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 정치적 구호다.

그는 “오늘 트럼프 대통령과 심도 있는 의견 교환을 했다”며 “우리 모두 미·중 관계가 세계에서 가장 중요한 양자 관계라고 믿는다”고 말했다. 그러면서 “중국과 미국은 경쟁자가 아닌 파트너가 돼야 한다”며 “상호 존중이 안정적인 미·중 관계의 핵심”이라고 했다. 이어 “미·중 양국 관계의 위대한 배를 올바른 길로 함께 이끌어 나가야 한다”고 덧붙였다.

시 주석은 모두 발언 이후 트럼프 대통령이 앉아있던 자리로 걸어가 악수를 했다.

트럼프 대통령은 이어진 모두 발언에서 시 주석을 “친구”로 칭하며 “매우 긍정적이고 건설적인 논의를 나눴다”고 말했다. 그는 “미·중 관계는 세계 역사상 가장 중요한 관계 중 하나”라며 “우리는 더 큰 협력과 번영의 미래를 만들 기회가 있다”고 했다.

트럼프 대통령은 오는 9월24일 시 주석 부부를 미 백악관으로 초청하겠다고 밝혔다.