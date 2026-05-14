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‘새 질서’ 꺼낸 시진핑…‘실리’ 택한 트럼프

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본문 요약

9년 만에 방중한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 2시간 넘게 정상회담을 했다.

시 주석은 앞서 2013년 버락 오바마 당시 미국 대통령과의 정상회담에서 "태평양은 중국과 미국 두 대국을 수용할 수 있다"며 신형대국관계 구축 필요성을 강조했고, 오바마 대통령은 2015년 미·중 정상회담에서 "투키디데스의 함정에 동의하지 않는다"고 말한 바 있다.

미·이란 전쟁 장기화와 11월 중간선거로 트럼프 대통령의 협상력이 약해졌다는 평가가 나오는 상황에서 시 주석이 이 개념을 다시 꺼낸 것이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘새 질서’ 꺼낸 시진핑…‘실리’ 택한 트럼프

입력 2026.05.14 20:35

미·중, 135분 베이징 정상회담

베이징서 하는 ‘9년 만의 악수’ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징 인민대회당에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

베이징서 하는 ‘9년 만의 악수’ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징 인민대회당에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

“투키디데스의 함정 극복해야
대만 문제 잘못 처리 땐 충돌”
시진핑, 호르무즈 개방엔 동의
트럼프 “환상적 미래 만들자”

9년 만에 방중한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 2시간 넘게 정상회담을 했다. 지난해 부산 회담 이후 5개월여 만에 열린 이번 회담에서 시 주석은 대만 문제와 새로운 미·중관계를 전면에 내세우며 주도권 확보에 나섰다. 미국 측은 중국 시장 개방 확대와 호르무즈 해협 개방 원칙에 대한 두 정상의 합의를 부각했다.

중국 관영 신화통신 등 보도에 따르면 트럼프 대통령은 14일 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착해 의장대 사열 등 환영행사에 참석한 뒤 10시30분쯤부터 확대 정상회담을 했다. 회담은 135분간 이어졌다. 시 주석은 회담 모두발언에서 “2026년을 중·미관계의 새로운 역사적 한 해로 만들자”고 했다. 그는 “세계 정세가 불안정하고 급변하고 있다”며 “중국과 미국은 투키디데스의 함정을 극복할 수 있을까, 양국이 협력해 세계적 도전 과제를 극복하고 더 큰 안정을 불어넣을 수 있을까, 양국민의 복지와 인류의 미래에 초점을 맞춰 양국 관계의 밝은 미래를 함께 만들어갈 수 있을까”라고 했다. 그러면서 “이것은 강대국 지도자들끼리 함께 답을 찾아야 할 질문”이라고 덧붙였다.

투키디데스의 함정은 기원전 5세기 페르시아 전쟁 후 부상한 신흥 강국 아테네에 기존 패권국 스파르타가 위협을 느끼며 전쟁을 한 데서 비롯된 말로 세력 전이기에 신구 강대국 간 충돌 가능성이 커진다는 이론이다. 시 주석은 앞서 2013년 버락 오바마 당시 미국 대통령과의 정상회담에서 “태평양은 중국과 미국 두 대국을 수용할 수 있다”며 신형대국관계 구축 필요성을 강조했고, 오바마 대통령은 2015년 미·중 정상회담에서 “투키디데스의 함정에 동의하지 않는다”고 말한 바 있다. 미·이란 전쟁 장기화와 11월 중간선거로 트럼프 대통령의 협상력이 약해졌다는 평가가 나오는 상황에서 시 주석이 이 개념을 다시 꺼낸 것이다.

시 주석은 중국의 핵심 이익인 대만 문제도 언급했다. 시 주석은 “(대만 문제를) 잘 관리하면 양국 관계에서 안정을 유지할 수 있지만, 잘못 관리하면 양국이 충돌해 중·미관계를 위험하게 만들 것”이라고 했다.

트럼프 “시진핑은 위대한 지도자”…관계 회복 기대감

트럼프 대통령은 양국 관계 발전과 함께 시진핑 주석에 대한 친근감을 강조했다. 그는 회담 모두발언에서 시 주석을 “위대한 지도자”라고 부르며 “우리는 함께 환상적인 미래를 만들어갈 것”이라고 말했다. 또 “중국이 해낸 성취에 존경을 표한다”며 “미·중관계는 그 어느 때보다 빠르게 좋아질 것”이라고 했다.

회담에는 중국 측에서 차이치 중국공산당 정치국 상무위원, 왕이 당 외사판공실 주임 겸 외교부장, 허리펑 국무원 부총리, 둥쥔 국방부 장관, 정산제 중국발전개혁위원회 주석 등이, 미국 측에서 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등이 배석했다.

신화통신은 두 정상이 회담에서 중동 정세, 우크라이나 사태, 한반도 문제 등 주요 국제·지역 현안에 대해 의견을 교환했다고 전했다. 또 올해 11월 중국 선전 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 12월 미국 마이애미 주요 20개국(G20) 정상회의를 성공적으로 이끄는 데 상호 지원하기로 합의했다고 했다.

백악관은 “양측은 에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지돼야 한다는 데 동의했다”며 “시 주석은 중국이 호르무즈 해협의 군사화와 그 이용에 통행료를 부과하려는 어떠한 시도에도 반대한다는 입장을 분명히 했다”고 밝혔다. 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 데에도 양국이 동의했다고 백악관은 전했다. 백악관은 시 주석이 중동산 원유 의존도를 줄이기 위해 미국산 원유를 더 많이 구입하는 데 관심을 표명했다고 덧붙였다.

백악관은 트럼프 대통령이 중국 측에 미국산 농산물 수입 확대와 펜타닐 원료 물질 유입 차단에 노력을 기울여야 한다고 언급했다고 했다.

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