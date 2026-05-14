‘새 질서’ 꺼낸 시진핑…‘실리’ 택한 트럼프

미·중, 135분 베이징 정상회담

“투키디데스의 함정 극복해야

대만 문제 잘못 처리 땐 충돌”

시진핑, 호르무즈 개방엔 동의

트럼프 “환상적 미래 만들자”

9년 만에 방중한 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 2시간 넘게 정상회담을 했다. 지난해 부산 회담 이후 5개월여 만에 열린 이번 회담에서 시 주석은 대만 문제와 새로운 미·중관계를 전면에 내세우며 주도권 확보에 나섰다. 미국 측은 중국 시장 개방 확대와 호르무즈 해협 개방 원칙에 대한 두 정상의 합의를 부각했다.



중국 관영 신화통신 등 보도에 따르면 트럼프 대통령은 14일 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착해 의장대 사열 등 환영행사에 참석한 뒤 10시30분쯤부터 확대 정상회담을 했다. 회담은 135분간 이어졌다. 시 주석은 회담 모두발언에서 “2026년을 중·미관계의 새로운 역사적 한 해로 만들자”고 했다. 그는 “세계 정세가 불안정하고 급변하고 있다”며 “중국과 미국은 투키디데스의 함정을 극복할 수 있을까, 양국이 협력해 세계적 도전 과제를 극복하고 더 큰 안정을 불어넣을 수 있을까, 양국민의 복지와 인류의 미래에 초점을 맞춰 양국 관계의 밝은 미래를 함께 만들어갈 수 있을까”라고 했다. 그러면서 “이것은 강대국 지도자들끼리 함께 답을 찾아야 할 질문”이라고 덧붙였다.



투키디데스의 함정은 기원전 5세기 페르시아 전쟁 후 부상한 신흥 강국 아테네에 기존 패권국 스파르타가 위협을 느끼며 전쟁을 한 데서 비롯된 말로 세력 전이기에 신구 강대국 간 충돌 가능성이 커진다는 이론이다. 시 주석은 앞서 2013년 버락 오바마 당시 미국 대통령과의 정상회담에서 “태평양은 중국과 미국 두 대국을 수용할 수 있다”며 신형대국관계 구축 필요성을 강조했고, 오바마 대통령은 2015년 미·중 정상회담에서 “투키디데스의 함정에 동의하지 않는다”고 말한 바 있다. 미·이란 전쟁 장기화와 11월 중간선거로 트럼프 대통령의 협상력이 약해졌다는 평가가 나오는 상황에서 시 주석이 이 개념을 다시 꺼낸 것이다.



시 주석은 중국의 핵심 이익인 대만 문제도 언급했다. 시 주석은 “(대만 문제를) 잘 관리하면 양국 관계에서 안정을 유지할 수 있지만, 잘못 관리하면 양국이 충돌해 중·미관계를 위험하게 만들 것”이라고 했다.



트럼프 “시진핑은 위대한 지도자”…관계 회복 기대감



트럼프 대통령은 양국 관계 발전과 함께 시진핑 주석에 대한 친근감을 강조했다. 그는 회담 모두발언에서 시 주석을 “위대한 지도자”라고 부르며 “우리는 함께 환상적인 미래를 만들어갈 것”이라고 말했다. 또 “중국이 해낸 성취에 존경을 표한다”며 “미·중관계는 그 어느 때보다 빠르게 좋아질 것”이라고 했다.



회담에는 중국 측에서 차이치 중국공산당 정치국 상무위원, 왕이 당 외사판공실 주임 겸 외교부장, 허리펑 국무원 부총리, 둥쥔 국방부 장관, 정산제 중국발전개혁위원회 주석 등이, 미국 측에서 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등이 배석했다.



신화통신은 두 정상이 회담에서 중동 정세, 우크라이나 사태, 한반도 문제 등 주요 국제·지역 현안에 대해 의견을 교환했다고 전했다. 또 올해 11월 중국 선전 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 12월 미국 마이애미 주요 20개국(G20) 정상회의를 성공적으로 이끄는 데 상호 지원하기로 합의했다고 했다.



백악관은 “양측은 에너지의 자유로운 공급을 지원하기 위해 호르무즈 해협이 개방된 상태로 유지돼야 한다는 데 동의했다”며 “시 주석은 중국이 호르무즈 해협의 군사화와 그 이용에 통행료를 부과하려는 어떠한 시도에도 반대한다는 입장을 분명히 했다”고 밝혔다. 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다는 데에도 양국이 동의했다고 백악관은 전했다. 백악관은 시 주석이 중동산 원유 의존도를 줄이기 위해 미국산 원유를 더 많이 구입하는 데 관심을 표명했다고 덧붙였다.



백악관은 트럼프 대통령이 중국 측에 미국산 농산물 수입 확대와 펜타닐 원료 물질 유입 차단에 노력을 기울여야 한다고 언급했다고 했다.

