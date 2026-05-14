보수 결집 힘 받자 ‘중도 확장’ 나선 국힘

오세훈은 유승민에 지원 약속 받고 박형준, 명예선대위원장에 안철수 지선 후 당권 향한 전초전 해석도

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 유승민 전 의원을 만나 선거 지원을 약속받았다. 박형준 부산시장 국민의힘 후보는 안철수 의원을 공동명예선대위원장으로 위촉했다. 국민의힘 주요 광역단체장 후보가 중도보수 성향 인사들과 손잡으며 중도층 표심 확보에 나선 것으로 풀이된다. 지방선거 이후 당내 주도권 확보를 위한 전초전이란 해석도 나온다.



오 후보는 이날 서울 종로구 캠프 사무실에서 유 전 의원을 만났다. 오 후보는 유 전 의원을 마중 나가 손을 잡고 사진 촬영을 했다. 오 후보는 “도와주시는 선배님이 계신다는 게 저로선 천군만마 이상”이라며 “되도록 많은 분께 도움을 청해 올려서 많은 분이 함께하는 선거가 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.



유 전 의원은 “서울을 오 후보님이 지키는 게 서울시민들을 위해서도, 당을 위해서도, 보수 미래를 위해서도 정말 중요하다”며 “이번에 꼭 당선되실 수 있도록 미력한 힘이라도 보태겠다”고 말했다. 유 전 의원은 기자들에게 “직함 없이 도움드리려 하고 있다”고 말했다. 김병민 전 서울시 정무부시장은 “선거 시작하면 유세도 와주시기로 하셨다”고 말했다.



박 후보 캠프는 이날 공지를 내고 안 의원을 공동명예선대위원장으로 위촉했다고 밝혔다. 서지연 박 후보 캠프 대변인은 “보수 대통합을 넘어 시민 대통합으로 부산이 통합의 중심이 되겠다”고 밝혔다.



오·박 후보가 당내 중도보수 성향 인사와 접촉면을 넓히는 것은 보수 결집은 일정 정도 이뤄졌다고 보고 이제 중도로 확장하려는 행보로 풀이된다.



일각에선 지방선거 후 당내 권력 개편을 대비한 연대의 시작이란 시각도 나온다. 오 후보는 장동혁 대표 체제와 거리 두기를 해왔다. 또 박 후보는 장 대표와 달리 부산 북갑 국회의원 보궐선거의 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보의 단일화를 촉구했다.



한 국민의힘 관계자는 통화에서 “오 후보는 개혁신당과도 통합해야 한다는 입장”이라며 “선거가 끝나고 나면 중도·개혁 보수 성향이 한쪽으로 뭉치고, 구주류가 다른 쪽으로 뭉쳐서 힘 싸움을 벌이는 상황이 오게 될 것”이라고 말했다.



반면 야당 몫 국회부의장 후보로 당권파인 박덕흠 의원이 선출된 것을 두고 옛 친윤석열계가 여전히 주류라는 점이 확인됐다는 말도 나온다. 박 의원은 전날 총 투표수 101표 중 59표로 과반을 얻었다. 한 국민의힘 의원은 “박 의원 선출은 친윤계 중심의 구주류가 건재하다는 의미”라며 “국민의힘을 다시 살리기 위해선 서울과 부산 시장은 이겨야 한다”고 말했다.

