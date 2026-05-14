김정관 “삼성전자 노조 파업 땐 긴급조정 불가피···타협 촉구”

김정관 산업통상부 장관은 오는 21일 삼성전자 노조가 예고한 대로 총파업에 돌입하면 “긴급조정이 불가피하다고 생각한다”고 14일 밝혔다.

김 장관은 이날 자신의 페이스북에 ‘삼성전자 노사의 타협을 간곡히 촉구합니다’라는 제목의 글을 올려 “삼성전자 총파업 예고일이 눈앞으로 다가왔다. 중앙노동위에서 대화 재개를 요청해 사측은 수용했으나 노조는 사측 입장의 변화가 없다며 추가 대화할 이유가 없고 한다”며 “노사가 합의에 이르지 못하면 21일부터 총파업에 돌입한다고 하니 안타까움과 걱정을 금할 수 없다”고 우려했다.

그러면서 그는 “이번 사안의 중대성과 상상조차 하기 어려운 파급효과를 생각할 때 어떠한 경우에도 파업만은 막아야 한다”며 “산업부 장관으로서는 만약 파업이 발생한다면 긴급조정도 불가피하다고 생각한다”고 적었다.

정부가 긴급조정권을 발동하면 노조는 30일간 모든 쟁의 행위를 중단해야 한다. 쟁의행위가 국민경제를 현저히 해할 우려가 있을 때 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 권한이다.

김 장관은 “우리 경제에서 삼성전자의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “삼성전자의 실적과 주가는 460여만 주주를 비롯해 국민연금 등 각종 연기금을 통해 국민의 삶에 직접 영향을 주고 있다”고 썼다.

이어 “반도체 산업은 우리나라 거의 유일한 핵심 전략자산이며 대한민국의 미래를 끌고 갈 독보적인 성장동력이기에 현 상황이 더 걱정스럽다”며 “경쟁력을 상실하는 순간 2등이 아니라 생존이 어렵게 돼 나락으로 떨어지게 된다”고 강조했다.

그는 “사측은 합당한 보상을 제시하고 노측은 회사의 미래와 지속 가능성을 해치지 않는 합리적인 배분을 요구해 달라”며 “국가대표 기업인 삼성전자 노사가 국민과 수많은 국내외 고객, 그리고 투자자들의 간절한 기대에 부응해주실 것을 간곡히 요청한다”고 호소했다.