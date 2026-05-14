외교부 당국자 “나무호 피격, 이란 외 가능성 상식적으로 크지 않아”

기술분석팀 두바이 파견…공격 비행체 잔해 민항기로 국내 들여올 듯

조현 외교부 장관이 14일 “어떤 경우에도 나무호를 비롯한 민간 선박 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다”고 밝혔다. 외교부 고위 당국자는 나무호 공격 주체를 두고 “이란 외 다른 주체에 의한 공격 가능성은 상식적으로 크지 않다”고 말했다.



조 장관은 정부서울청사에서 기자들과 만나 “나무호 피격에 대한 정부 차원의 추가 조사를 실시하고 필요한 대응 조치를 취해 나갈 것”이라며 이같이 말했다.



외교부 고위 당국자는 “확인이 다 되면 공격 주체에 대한 응분의 외교적 공세를 할 것”이라며 “우리가 조금 더 조사를 해 증거를 제시하면 어떤 형태로든지 이란 측에서 적절한 반응이 있을 것으로 생각한다”고 말했다.



외교부는 호르무즈 해협에서 발생한 중국·태국·프랑스 등 소속 선박 34척의 피격 사례를 조사 중이라고 밝혔다. 외교부 고위 당국자는 “태국 선박에선 인명피해까지 발생했다. 여러 사례를 보며 각국의 대응 방안을 참고하고 있다”면서 “34건의 공격 사례를 보면 (공격 주체가) ‘정말 죄송하다, 우리가 그랬다’고 나올 가능성은 현재로선 크지 않다”고 말했다.



정부는 현재 나무호를 공격한 비행체 잔해를 주아랍에미리트연합(UAE) 한국대사관에 옮겨놓은 뒤 피격 현장에 관한 추가 조사를 진행 중이다. 국방부는 “나무호 피격 사건에 대한 원인 규명과 과학적 분석을 위해 지난 13일 기술분석팀을 두바이에 파견했다”고 밝혔다. 나무호를 공격한 비행체 잔해는 민항기로 국내에 들어올 가능성이 크다.



외교부는 비행체가 공격할 당시 장면이 일부 담긴 것으로 알려진 나무호의 폐쇄회로(CC)TV 영상은 선사의 반대로 공개가 이뤄지지 않고 있다고 전했다. 외교부 당국자는 “정부 조사단은 CCTV 영상을 봤고 관련 정보가 정부 내부에 공유됐다”고 밝혔다.

