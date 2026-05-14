중노위·삼성전자 측, 추가 대화 제안…노조 “성과급 제도화 방안 제시하라”

정부, 16일 ‘사후조정’ 재개 요청 노조, 대화 복귀 전제 조건 내걸어 “오늘 오전 10시까지 답변해달라” 파업 현실화 땐 최대 100조 손실

삼성전자 노조의 총파업 예고일이 일주일 앞으로 다가온 가운데 정부와 회사가 14일 노조에 추가 대화를 제안했다. 이에 노조는 사측에 15일 오전까지 성과급 투명화·제도화 방안을 제시할 경우 대화에 복귀하겠다는 입장을 회신하는 등 막판 기싸움이 가열되고 있다.



삼성전자는 이날 노조 공동투쟁본부(초기업노동조합 삼성전자지부·전국삼성노동조합)에 노사 간 직접 대화를 제안하는 내용의 공문을 발송했다.



중앙노동위원회도 이날 노사 양측에 중단된 ‘사후조정’을 16일 재개하자고 공식 요청했다. 앞서 지난 11~12일 노사는 중노위 중재로 협상을 벌였으나, 노조가 “조정안이 노조 요구보다 퇴보했다”며 결렬을 선언하면서 사후조정이 불발됐다.



이에 노조는 성과급 제도화 요구에 대한 사측의 입장 변화를 대화 참여의 전제조건으로 제시하고 나섰다.



파업을 주도하는 초기업노조는 이날 전영현 삼성전자 대표이사(부회장) 앞으로 회신한 공문에서 “진심으로 노사 간 대화를 원한다면 성과급 투명화와 상한 폐지, 제도화 안건에 대한 구체적인 안을 제시하기 바란다”며 “15일 오전 10시까지 대표이사가 직접 답변해달라”고 밝혔다.



노조는 또 “사측의 대화 의지가 확인되면 초기업노조는 대화에 임할 것”이라면서도 “(사측의) 변화가 없을 경우 적법한 쟁의행위인 파업으로 대응할 것”이라고 했다. 협상 의제로 성과급 제도화가 다뤄지면 대화에는 복귀할 수 있다고 한 것이다. 노측 교섭대표 최승호 초기업노조 위원장(사진)은 “성과급 제도화와 투명화가 이뤄지지 않으면 대화할 이유가 없다”고 밝혔다.



‘영업이익 15%·상한 영구 폐지’를 통한 성과급 제도화를 요구하고 있는 노조는 사후조정 회의에서 사측이나 정부가 제시한 조정안에서 제도화 방안은 논의되지 않았다고 주장해왔다.



사측은 반도체(DS) 부문이 국내 1위 실적을 달성하면 ‘영업이익 12%’를 성과급으로 지급하되, 기존 초과이익성과급(OPI) 산정식인 경제적 부가가치(EVA) 기준과 상한(연봉 50%)은 유지하겠다는 입장이다.



성과급 협상이 타결되지 않을 경우 노조는 이달 21일부터 다음달 7일까지 파업에 나선다는 계획이다.



정부가 한 차례 결렬된 사후조정을 다시 공개적으로 요청한 것은 이례적이다. 삼성전자 노사 갈등이 장기화할 경우 반도체 생산 차질 등 산업 전반에 미칠 파급력이 크다고 판단한 것으로 보인다.



이에 삼성전자는 전면파업 시 예상되는 ‘반도체 생산공정 전면중단’까지 포함한 생산 차질에 대비해 비상관리체제에 돌입한 것으로 알려졌다. 반도체 업계는 산업 특성을 고려하면 예고한 파업 기간인 18일을 넘어서 사실상 1개월가량은 생산 차질이 불가피해, 최소 10조원, 최대 100조원의 직간접 손실이 발생할 것으로 추산한다.

