“북중미 월드컵 원정 응원단, ‘감염병’ 조심하라”

질병청, 예방수칙 발표…홍역·볼거리·A형간염 등 백신 접종 권고

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 정부가 감염병에 주의하라고 당부했다.



질병관리청은 다음달 11일 개막하는 월드컵에 참가하는 선수단과 응원단 등을 대상으로 감염병·온열질환 예방수칙을 14일 발표했다. 이번 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 등 3개국 16개 도시에서 열리는데 선수단 약 200명과 공식 응원단 등을 포함해 한국인 3만명 이상이 이동할 것으로 예상된다.



멕시코에서는 올해 홍역 환자가 전년 대비 53% 증가한 3만4176명(인구 10만명당 7.57명) 발생했다. 질병청은 면역 증거가 없는 1968년 1월1일 이후 출생자는 최소 1회의 MMR(홍역·볼거리·풍진) 백신 접종을 한 뒤 멕시코를 방문하라고 권고했다. 또 멕시코에서 A형간염이 풍토적으로 발생하고 있는 만큼 만 40세 미만은 항체검사 없이 백신 접종을 하고, 불가피한 경우 출발 당일이라도 1차 접종을 하라고 권고했다.



질병청은 또 한국 대표팀 경기가 치러지는 멕시코를 방문하는 관광객들이 아르헨티나·칠레 등 다른 남미 국가까지 찾을 때 이들 국가에서 유행하는 ‘한타바이러스 심폐증후군’(안데스바이러스 감염)에 노출될 수 있다고 설명했다. 한타바이러스는 최근 대서양을 항해하는 크루즈선에서 집단 발병하기도 했다. 질병청은 유행 지역에 가면 농촌이나 산림, 장기간 비어 있던 숙소처럼 설치류가 살 만한 장소를 피하라고 당부했다.



폭염에 따른 온열질환 위험 역시 주의해야 한다. 질병청은 물을 자주 마시고 양산이나 모자로 햇볕을 차단하며 더운 시간대에는 활동을 자제하고 충분한 휴식을 취해야 한다고 말했다.



질병청은 대회가 종료될 때까지 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵 감염병 대책반’을 운영해 감염병 발생 상황을 지속 모니터링하고 대응체계를 유지할 방침이다. 임승관 질병관리청장은 “대규모 인파가 밀집하고 야외 응원이 동반되는 월드컵 특성을 고려할 때 감염병뿐 아니라 온열질환 예방이 중요하다”며 “예방접종과 개인위생 수칙을 철저히 준수하고 특히 낮에는 수분섭취와 휴식을 충분히 할 것”을 당부했다.

