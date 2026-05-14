“유가 100달러 미만 때 최고가격 해제 검토”

정부 “주요국도 유사 정책 운영” 이달 정유사 손실 보전 기준 결정

중동전쟁, 호르무즈 해협 봉쇄로 국제유가가 배럴당 100달러를 웃도는 가운데 정부가 100달러 미만으로 안정돼야 ‘석유 최고가격제’ 해제를 검토키로 했다.



양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 14일 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 “호르무즈 상황이 안정화하고 국제유가의 예측 가능성이 확보되면 주유소 공급 가격이 최고가격 이하로 내려가기 전에 제도가 종료될 것”이라고 말했다. 양 실장은 “예측하기 어렵지만 국제유가가 100달러 이하로 내려가야 할 것 같다. 전쟁 전까진 아니더라도 90달러대로는 내려가야 하지 않을까 싶다”고 했다.



국제유가는 지난달 종전 기대감에 배럴당 100달러 아래로 떨어지긴 했지만, 갈등 양상이 고조되며 최근 들어 다시 100달러를 웃돌고 있다.



양 실장은 일각에서 제기되는 석유 최고가격제 부작용 우려에 대해 해외 주요국도 유사한 정책을 펴고 있다며 중동전쟁 발발 전과 비교해 국내 석유 가격 상승률은 휘발유 19%, 경유 26%로 다른 국가들보다 대체로 안정적이라고 설명했다.



미국은 전쟁 발발 전과 비교해 휘발유와 경유 가격이 각각 44% 급등했다. 영국·독일·프랑스는 휘발유가 19~22％, 경유가 28~37% 올라 한국과 비슷하거나 높았다. 정부는 이달 말까지 석유 최고가격제에 따른 정유사의 손실 보전 기준을 결정한다는 계획이다.

