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청년미래적금, 최대 연 19% 금리 효과

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본문 요약

정부가 다음달 출시 예정인 '청년미래적금'의 금리가 연 7~8%로, 기여금 등을 더하면 최대 연 19% 적금상품 효과를 낼 것으로 보인다.

이자와 정부 기여금, 이자소득 비과세 혜택 등을 고려하면 청년들이 체감하는 실질 가입효과는 일반형 13.2~14.4%, 우대형 18.2~19.4%의 단리 적금상품과 유사한 수준이 될 수 있다고 금융위는 설명했다.

예컨대 금리 8%를 적용받은 우대형 가입자가 매달 50만원씩 붓는다면, 3년 뒤 원금 1800만원에 이자 239만원과 정부 기여금 216만원을 더해 총 2255만원을 손에 쥘 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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청년미래적금, 최대 연 19% 금리 효과

입력 2026.05.14 21:31

  • 김상범 기자

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만 19~34세 대상 내달 출시 예고

3년 월 50만원 납부 땐 2255만원

정부가 다음달 출시 예정인 ‘청년미래적금’의 금리가 연 7~8%로, 기여금 등을 더하면 최대 연 19% 적금상품 효과를 낼 것으로 보인다.

예컨대 매달 최대 50만원을 3년간 납입하면 이자와 정부 기여금을 더해 2255만원까지 만들 수 있다.

금융위원회는 14일 서울 종로구 소상공인시장진흥공단 교육장에서 열린 ‘청년미래적금 언박싱 토크콘서트’에서 금리 수준을 공개했다.

청년미래적금은 만 19~34세 청년층의 자산 형성을 위해 정부가 오는 6월 출시를 목표로 도입을 추진 중인 정책금융상품이다.

금융위에 따르면 청년미래적금 기본금리는 5%(3년 고정금리)다. 여기에 해당 적금을 취급하는 금융기관별 우대금리 2~3%포인트를 더하면 적금 금리는 7~8% 수준이 된다.

기관별 우대금리 수준은 이달 말 확정된다. 거래 실적과 이용 조건에 따라 이용자별로 차등 적용된다.

연소득 3600만원 이하 청년에게는 0.5%포인트, ‘청년 모두를 위한 재무상담’ 이수자에게는 0.2%포인트의 추가 우대금리가 제공된다.

여기에 정부 기여금이 붙는다. 총급여 3600만원 이하 중소기업 재직자 등(우대형)은 납입한 금액의 12%를 정부가 추가로 지원해준다. 총급여 6000만원 이하(종합소득 4800만원 이하) 또는 연매출 3억원 이하 소상공인(일반형)은 납입금의 6%를 지원받는다.

총급여 6000만원 초과~7500만원 이하 구간은 정부 기여금 없이 이자소득 비과세 혜택만 제공된다.

이자와 정부 기여금, 이자소득 비과세 혜택 등을 고려하면 청년들이 체감하는 실질 가입효과는 일반형 13.2~14.4%, 우대형 18.2~19.4%의 단리 적금상품과 유사한 수준이 될 수 있다고 금융위는 설명했다.

예컨대 금리 8%를 적용받은 우대형 가입자가 매달 50만원씩 붓는다면, 3년 뒤 원금 1800만원에 이자 239만원과 정부 기여금 216만원을 더해 총 2255만원을 손에 쥘 수 있다.

이는 금리 19.4%의 단리 적금상품과 유사한 수준이다.

일반 시중은행 3년 만기 적금상품 평균 금리(3~4%)의 4~5배가량이다.

주요 시중은행과 지방·특수은행, 인터넷은행, 우정사업본부 등 총 15개 기관에서 청년미래적금을 취급할 예정이다. 수협은행, 카카오뱅크, 토스뱅크, 우정사업본부가 이번에 새로 참여한다.

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