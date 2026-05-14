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트럼프 이어 푸틴도 시진핑 만난다···크렘린궁 “조만간 중국 방문”

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블라미디르 푸틴 러시아 대통령이 조만간 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 만날 예정이다.

푸틴 대통령의 5월 방중이 성사될 경우 미·러 정상이 같은 달 중국을 방문하는 첫 사례가 될 것으로 보인다.

9년 만에 중국을 방문한 트럼프 대통령은 이날 시 주석과 정상회담을 했다.

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트럼프 이어 푸틴도 시진핑 만난다···크렘린궁 “조만간 중국 방문”

입력 2026.05.14 22:50

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2025년 9월1일(현지시간) 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구 정상회의에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 대화하고 있다. AP연합뉴스

2025년 9월1일(현지시간) 중국 톈진에서 열린 상하이협력기구 정상회의에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 대화하고 있다. AP연합뉴스

블라미디르 푸틴 러시아 대통령이 조만간 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 만날 예정이다.

14일(현지시간) 로이터통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 ‘도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 결과와 관련해 중·러 간 접촉이 있을 예정이냐’는 취재진 질문에 “우리는 시 주석과의 별도 접촉을 기대하고 있다”고 밝혔다.

그는 “조만간 방문이 이뤄질 것”이라며 “(방문을 위한) 마무리 작업이 이미 완료됐다”고 말했다.

지난달 왕이 중국 외교부장과 만난 세르게이 라브로프 러시아 외교장관은 푸틴 대통령이 올해 상반기 중국을 방문할 것이라고 밝혔다. 앞서 푸틴 대통령과 시 주석 간 정상회담이 5월 중 이뤄질 가능성이 있다는 보도가 나온 바 있다.

푸틴 대통령의 5월 방중이 성사될 경우 미·러 정상이 같은 달 중국을 방문하는 첫 사례가 될 것으로 보인다. 9년 만에 중국을 방문한 트럼프 대통령은 이날 시 주석과 정상회담을 했다.

푸틴 대통령과 시 주석은 지난해 9월 중국 베이징에서 열린 2차 세계대전 승리기념일(전승절) 80주년 열병식 행사에서 마지막으로 만났다. 당시 러·중 정상과 김정은 북한 국무위원장이 톈안먼 망루에 함께 올라 주목을 받았다.

2차 세계대전 승리기념일(전승절) 80주년 열병식 행사가 열린 2025년 9월3일(현지시간) 중국 베이징 톈안먼 망루에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석(가운데), 김정은 북한 국무위원장(오른쪽)이 함께 서 있다. 교도통신·AP연합뉴스

2차 세계대전 승리기념일(전승절) 80주년 열병식 행사가 열린 2025년 9월3일(현지시간) 중국 베이징 톈안먼 망루에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석(가운데), 김정은 북한 국무위원장(오른쪽)이 함께 서 있다. 교도통신·AP연합뉴스

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