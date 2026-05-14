암흑 속 쿠바···쿠바 대통령 “극심한 전력난은 미국의 ‘대량학살적 에너지 봉쇄’ 때문”

미겔 디아스카넬 쿠바 대통령이 미국의 석유 수입 금지 조치로 발생한 극심한 전력난을 두고 “대량학살적 에너지 봉쇄”라고 비판했다. 연료가 사실상 고갈된 쿠바에서는 하루 20시간 넘는 정전이 이어지고 있다.

디아스카넬 대통령은 13일(현지시간) SNS 엑스에 올린 글에서 “최근 며칠간 국가 전력 시스템 상황이 긴박하다”며 “최대 전력 수요 시간대에는 2000MW 이상의 전력 부족이 예상된다”고 밝혔다. 그러면서 “극적인 상황 악화의 원인은 단 하나”라며 미국의 “대량학살적 에너지 봉쇄”(genocidal energy blockade)에서 비롯됐다고 했다.

쿠바는 최근 미국의 봉쇄로 극심한 전력난을 겪고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 쿠바가 미국 국가 안보에 위협이 된다고 주장하며 석유 수입 차단 등 대쿠바 제재를 이어왔다. 비센테 데 라 오 레비 쿠바 에너지부 장관은 이날 국영 TV 인터뷰에서 “연료유도 디젤유도 전혀 없다”라며 원유 비축분도 사실상 고갈된 상태라고 밝혔다. 그는 현재 쿠바 수도 아바나에서 하루 20~22시간 이상 정전이 이어지고 있다고 말했다.

양국은 최근 미국의 1억달러(약 1500억원) 규모 지원 제안을 두고 공방을 벌이고 있다. 미 국무부는 미국이 무료 고속 위성 인터넷 지원 등이 포함된 재정 지원을 쿠바 측에 제안했지만 쿠바가 이를 거부했다고 주장했다. 반면 쿠바 정부는 관련 제안을 받은 적이 없다고 반박했다.

미 국무부는 전날 성명을 통해 해당 제안이 여전히 유효하다고 밝혔다. 이에 브루노 로드리게스 쿠바 외교장관은 해당 지원 제안을 “우화”이자 “1억달러짜리 거짓말”이라고 비판했다. 그는 미국이 진정으로 쿠바를 돕고 싶다면 석유 봉쇄 조치를 해제하는 편이 더 쉬운 방법이라고 했다.

이날 아바나 외곽 등 쿠바 곳곳에서는 연료 고갈에 항의하는 시위가 발생했다고 AFP통신은 전했다.