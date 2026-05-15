개명, 선례도 있다…10여년 전 ‘친일파 이름’ 거둬들였던 광주 서구

김백일 이름서 유래한 ‘백일지구’…주민 설문조사 거쳐 변경

광주에서는 10여년 전 친일파 이름을 딴 택지지구 공공시설에 부여했던 명칭을 변경한 사례가 있다. 주민 의견을 적극적으로 수용해 학교와 도로명을 모두 바꾼 것이다. ‘상무’라는 지명도 절차를 거치면 얼마든지 변경할 수 있다.



14일 경향신문 취재를 종합하면 광주 서구는 2015년 3월 화정동과 상무2동 일대 ‘백일지구’를 통과하는 도로에 부여했던 ‘백일로’를 ‘학생독립로’로 변경했다. 백일지구는 상무대와도 연관이 있다. 이곳에는 상무대가 주둔할 당시 군 사격장이 있었는데 ‘백일사격장’으로 불렸다. 사격장 이름에 올린 ‘백일’은 1949년 육군보병학교(상무대)장이었던 김백일 장군 이름에서 따왔다.



사격장 부지는 1990년 12월 택지로 개발되기 시작했는데 백일지구라는 이름을 썼다. 택지지구로 개발된 이곳에는 1992년 ‘백일초’도 개교했다. 도로명주소가 도입되면서 인근 도로는 ‘백일로’라는 이름을 사용했다.



하지만 김백일은 2009년 친일반민족행위 진상규명위원회가 공개한 친일반민족행위자 704명에 포함됐다. 그는 일제강점기 만주 봉천군관학교 출신으로, 1938년 항일독립군 토벌을 목적으로 만든 간도특설대 창설요원으로 활동했다는 사실이 드러났다.



이 같은 사실이 알려지면서 2014년 광주에서는 “명칭을 변경해야 한다”는 지적이 이어졌다. 백일지구 인근에 1929년 광주에서 시작된 ‘학생독립운동’을 기념하는 광주학생독립운동기념관이 있다는 점도 크게 작용했다.



친일파 이름을 딴 지역에 독립운동 기념시설이 자리 잡은 상황이 되자 행정기관 등이 적극적으로 나섰다. 광주 서구는 도로명주소를 변경하기로 하고 주민 설문조사 등을 통해 ‘학생독립로’로 변경했다. 백일초도 2016년 3월1일 광주학생독립운동을 주도했던 독서모임 ‘성진회’ 이름을 따 ‘성진초’로 교명을 바꿨다.

