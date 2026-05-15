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이라크 새 정부 출범···미·이란 균형외교 시험대

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이라크 의회가 14일 알리 팔레 알자이디 총리가 이끄는 새 정부 내각 구성을 승인했다.

알자이디 총리는 앞으로 친이란 무장세력 해체를 요구하는 미국과, 중동 시아파 진영의 핵심 국가인 이란 사이에서 균형을 맞추며 혼란한 정국을 수습해야 하는 과제를 안게 됐다.

새 정부 출범 직후 미국과 이란은 모두 환영 메시지를 냈다.

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이라크 새 정부 출범···미·이란 균형외교 시험대

입력 2026.05.15 07:27

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이라크 총리 지명자 알리 알 자이디가 14일(현지시간) 이라크 바그다드에서 정부 구성안을 제출하기 전 의원들에게 연설하고 있다. AP연합뉴스

이라크 총리 지명자 알리 알 자이디가 14일(현지시간) 이라크 바그다드에서 정부 구성안을 제출하기 전 의원들에게 연설하고 있다. AP연합뉴스

이라크 의회가 14일(현지시간) 알리 팔레 알자이디 총리가 이끄는 새 정부 내각 구성을 승인했다. 미국과 이란 사이에서 균형을 잡아야 하는 새 정부의 시험대가 본격적으로 시작됐다는 평가가 나온다.

이라크 총리실은 이날 의회가 표결을 통해 알자이디 총리의 조각안을 인준했다고 밝혔다. 다만 전체 23개 장관직 가운데 14개 부처만 인선이 완료됐으며, 나머지 9개 자리는 아직 결정되지 않았다고 이라크 국영 INA통신이 전했다.

이번 정부 출범은 지난달 11일 환경장관 출신인 니자르 아메디가 대통령으로 선출된 지 약 한 달 만이다. 아메디 대통령은 같은 달 27일 사업가 출신의 알자이디를 총리로 지명하고 내각 구성을 맡겼다.

이라크는 종파와 민족 간 권력 안배 관행에 따라 실권자인 총리는 이슬람 시아파, 의회의장은 수니파, 대통령은 쿠르드계가 맡아왔다.

올해 초까지만 해도 의회 다수파인 시아파 진영에서는 친이란 성향의 누리 알말리키 전 총리를 다시 총리직에 앉히려는 움직임이 강했다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령의 압박 속에 상대적으로 정치 경험이 적은 알자이디가 최종 낙점된 것으로 전해졌다.

알자이디 총리는 앞으로 친이란 무장세력 해체를 요구하는 미국과, 중동 시아파 진영의 핵심 국가인 이란 사이에서 균형을 맞추며 혼란한 정국을 수습해야 하는 과제를 안게 됐다.

새 정부 출범 직후 미국과 이란은 모두 환영 메시지를 냈다. 트럼프 대통령의 시리아 특사인 톰 배럭 주튀르키예 미국대사는 엑스를 통해 “모든 이라크 국민에게 기회와 성장을 제공하는 동시에 미국과 상호 이익이 되는 파트너십을 구축하길 바란다”고 밝혔다.

반면 아바스 아라그치이란 외무장관은 성명을 내고 “이란과 이라크의 우호적이고 형제적인 관계를 확대하는 것이 양국 외교정책의 최우선 과제”라고 강조했다.

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