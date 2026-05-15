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“떠나야 할 시간이 됐다”···트럼프 ‘반이민 드라이브’ 이끈 핵심 인사들 잇달아 사퇴

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령 집권 2기 들어 초강경 반이민 정책을 주도해온 미국 고위 당국자들이 최근 몇 달 사이 잇달아 자리에서 물러나고 있다.

트럼프 2기 행정부 출범 직후인 지난해 1월부터 국경순찰대를 이끌어온 그는 불법이민 단속 확대의 상징적 인물로 꼽힌다.

국경순찰대는 그의 지휘 아래 국경 지역을 넘어 미국 내륙까지 활동 범위를 넓혀 공격적인 불법체류자 단속을 벌여왔다.

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“떠나야 할 시간이 됐다”···트럼프 ‘반이민 드라이브’ 이끈 핵심 인사들 잇달아 사퇴

입력 2026.05.15 07:43

수정 2026.05.15 08:14

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  • 백민정 기자

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놈 전 미 국토안보부 장관 등 퇴진 이어

마이클 뱅크스 국경순찰대장 사임 의사

텍사스주 브라운스빌에서 지난 1월7일(현지시간) 마이크 뱅크스 미국 당시 국경순찰대장이 크리스티 노엠 국토안보부 장관이 주도한 지역 목장주 및 세관국경보호국 직원들과의 원탁회의를 살펴보고 있다. AFP연합뉴스

텍사스주 브라운스빌에서 지난 1월7일(현지시간) 마이크 뱅크스 미국 당시 국경순찰대장이 크리스티 노엠 국토안보부 장관이 주도한 지역 목장주 및 세관국경보호국 직원들과의 원탁회의를 살펴보고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 집권 2기 들어 초강경 반이민 정책을 주도해온 미국 고위 당국자들이 최근 몇 달 사이 잇달아 자리에서 물러나고 있다.

AP통신과 워싱턴포스트(WP)에 따르면 마이클 뱅크스 국경순찰대 대장은 14일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 사임 의사를 밝혔다. 뱅크스 대장은 “그저 떠나야 할 시간이 됐다”며 “국경순찰대라는 배를 내가 가야 할 항로에 올려놓았다고 생각한다”고 말했다.

트럼프 2기 행정부 출범 직후인 지난해 1월부터 국경순찰대를 이끌어온 그는 불법이민 단속 확대의 상징적 인물로 꼽힌다. 국경순찰대는 그의 지휘 아래 국경 지역을 넘어 미국 내륙까지 활동 범위를 넓혀 공격적인 불법체류자 단속을 벌여왔다.

그러나 단속 과정에서 논란도 잇따랐다. 지난 1월 미네소타주에서는 불법체류자 단속에 반대하는 시위에 참여했던 간호사 알렉스 프레티가 단속 요원 총격으로 숨지는 사건이 발생했으며, 국경순찰대 요원이 이에 연루된 것으로 알려졌다.

트럼프 행정부의 반이민 정책을 이끌던 핵심 인사들의 퇴진도 이어지고 있다. 불법이민 단속 주무 부처인 국토안보부를 이끌었던 크리스티 놈 전 장관은 지난 3월 사실상 경질 형태로 물러났고, 미네소타 단속 작전을 지휘했던 그레고리 보비노 역시 같은 달 말 은퇴했다.

또 대규모 이민자 추방 정책 집행을 주도해온 토드 라이언스 이민세관단속국(ICE) 국장 직무대행도 이달 말 사직할 예정인 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령의 강경 반이민 정책은 2024년 대선 승리의 핵심 동력 가운데 하나였다. 집권 2기 첫해였던 지난해에는 불법이민 유입 감소라는 성과와 맞물려 일정 수준의 지지를 얻기도 했다.

하지만 올해 들어 미네소타에서 반단속 시위 참가자 2명이 총격으로 사망하는 사건 등이 벌어지면서 성과 중심의 강압적 단속 방식에 대한 비판 여론이 커지고 있다. 이런 상황에서 반이민 정책을 상징하던 고위 당국자들까지 잇달아 퇴장하면서 트럼프 행정부의 이민 정책 기조에도 변화 가능성이 제기되고 있다.

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