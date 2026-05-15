트럼프 방중날 벌어진 ‘소고기 소동’···중, 미 소고기 수출 허가 번복

미·중 정상회담이 열린 지난 14일 중국 당국이 미국 소고기 수출업체 수백 곳에 대해 수출 자격을 부여했다가 불과 몇 시간 만에 이를 다시 철회하는 일이 벌어졌다. 중국이 미국과의 무역 협상 과정에서 소고기 수입 문제를 협상 카드로 활용하려는 것 아니었냐는 분석이 나온다.

로이터, 뉴욕타임스(NYT)등에 따르면 중국 세관 당국인 해관총서는 이날 미국 소고기 도축·가공 공장 수백 곳의 수출 등록 상태를 ‘유효’로 변경했다. 이들 업체는 2020년 3월부터 2021년 4월 사이 중국 정부로부터 5년짜리 수출 등록 자격을 받았지만, 만료 이후 갱신이 이뤄지지 않은 상태였다. 그러나 관련 보도가 나온 직후 해관총서 홈페이지에서 이들 업체의 상태가 다시 ‘허가 만료’로 바뀌었다고 로이터는 전했다.

앞서 백악관은 이번 미·중 정상회담에서 미국산 소고기 수출 문제가 주요 의제로 논의될 것이라고 밝힌 바 있다. 때문에 미국 축산업계에서는 이번 조치가 중국 시장 재진입 신호탄이 될 수 있다는 기대가 나왔지만, 몇 시간 만에 상황이 뒤집히면서 혼선이 커졌다.

허가 대상에는 미국 식품 기업인 타이슨푸드와 카길 소유 공장들도 포함됐다. 특히 카길의 브라이언 사익스 회장은 이번 방중 일정에서 도널드 트럼프 대통령 수행단에 포함된 것으로 알려졌다.

로이터는 해관총서 측이 전화 연락에 응하지 않았고, 허가 상태 변경 이유를 묻는 팩스 질의에도 답변하지 않았다고 전했다.

중국 소고기 업계 관계자들도 사안의 민감성을 이유로 공개 발언을 피하거나 익명을 요구한 것으로 전해졌다.

베이징 오리엔트 애그리비즈니스 컨설턴츠의 쉬훙즈 선임 애널리스트는 로이터에 “분명한 것은 이 문제가 중국이 미국과의 무역 협상에서 사용하는 카드라는 점”이라며 “왜 이런 극적인 변화가 일어났는지는 확실하지 않지만, 협상과 무관하다고 보긴 어렵다”고 말했다.

미국의 대중국 소고기 수출은 2022년 17억달러(약 2조5000억원)로 정점을 찍은 뒤 감소세를 보이고 있다. 지난해 수출 규모는 약 5억달러(약 7400억원) 수준까지 줄어든 것으로 집계됐다.