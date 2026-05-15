삼성 반도체 수장 “지금 호황 마지막 골든타임”···임원 대상 설명회 개최

장기적 신뢰 관계·기술 경쟁력 강조

삼성전자 반도체 사업을 이끄는 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)이 최근 임원 대상 경영 현황 설명회에서 기술 경쟁력 회복을 위한 내부 기강 단속에 나선 것으로 전해졌다. 노조의 총파업 예고로 대내외 우려가 커지는 가운데 조직의 동요를 막고 반도체 경쟁력 훼손을 방지하자는 취지로 풀이된다.

15일 연합뉴스 보도를 보면, 전 부회장은 최근 임원 대상 경영현황 설명회에서 “성과에 안주하지 말고 지금의 호황을 근원적 경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 골든타임으로 여겨야 한다”고 밝혔다. 그러면서 메모리 호황기에 취하지 말고 사업 전반의 수익성과 기술 경쟁력을 강화해야 한다는 점을 분명히 한 것으로 전해졌다.

삼성전자 DS부문은 올해 1분기 53조7000억원의 영업이익을 내며 전사 영업이익(57조2328억원)의 94%를 차지했다. 증권가에서는 삼성전자가 올 한해 반도체 효과로 ‘영업이익 300조원’을 돌파할 수 있다는 관측도 내놓고 있지만, 전 부회장은 장밋빛 전망에 안주하지 말고 ‘반도체 초격차’를 위한 강도 높은 쇄신에 무게를 실은 것으로 보인다.

전 부회장은 임원들에게 “여러모로 회사가 어려운 상황이고 (시장의) 조명을 받고 있지만 경영활동은 유지돼야 하며 각 사업부가 경영 활동만큼은 다 같이 잘해야 한다”고 언급한 것으로 전해졌다. 성과급 제도화 등을 요구하고 있는 노조 공동투쟁본부(초기업노동조합 삼성전자지부, 전국삼성노동조합)는 사측이 수용하지 않으면 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업에 돌입한다고 예고했다.