미 CIA 국장, 아바나 전격 방문…쿠바 당국자와 회동

존 랫클리프미국 중앙정보국(CIA) 국장이 이끄는 미국 대표단이 쿠바 수도 아바나를 방문해 쿠바 당국자들과 회동했다. 트럼프 행정부가 쿠바를 향해 압박과 대화를 병행하는 가운데 양국 간 접촉이 이뤄진 것이다.

로이터통신에 따르면 쿠바 정부는 14일(현지시간) 국영매체 ‘쿠바 디베이트’를 통해 성명을 내고 랫클리프 국장 등 미국 대표단이 아바나에서 쿠바 내무부 관계자들과 만났다고 밝혔다.

쿠바 정부는 “양측이 양국은 물론 지역 및 국제 안보 이익을 위해 법집행기관 간 협력을 발전시키는 데 뜻을 모았다”고 설명했다. 또 쿠바 측은 회담에서 “쿠바는 미국의 국가 안보에 위협이 되지 않는다”는 입장을 전달했다고 밝혔다.

앞서 로이터는 이날 오후 아바나 국제공항에서 미국 정부 항공기가 목격됐다고 보도했다.

같은 날 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 미국을 향해 인도적 지원보다 대쿠바 봉쇄 완화가 우선이라고 촉구했다.

AFP통신에 따르면 디아스카넬 대통령은 미국의 에너지 제재로 쿠바 경제 위기가 악화하고 있다며 “현재의 인도주의적 위기는 냉철하게 계산되고 의도적으로 유발된 것”이라고 주장했다. 이어 “봉쇄를 해제하거나 완화하는 것이 훨씬 더 간단하고 신속한 해결책”이라고 말했다.

최근 트럼프 행정부는 쿠바를 상대로 군사적 압박 가능성까지 거론하면서도 동시에 대화 신호를 보내고 있다. 트럼프 대통령은 지난 12일 “쿠바가 도움을 요청하고 있다”며 “우리는 대화할 것”이라고 밝혔다.

이어 미국 정부는 13일 쿠바 정부를 거치지 않고 가톨릭교회 등을 통해 직접 주민들에게 전달하는 방식을 조건으로 약 1억달러(약 1500억원) 규모의 대쿠바 지원안을 제안했다.