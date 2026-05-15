[속보]코스피, 장중 사상 첫 8000선 넘겨···7000 돌파 7거래일만

코스피 지수가 15일 장중 사상 첫 8000선을 돌파했다. 지난 6일 역대 처음 7000선을 뚫은 뒤 7거래일 만이다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전날보다 0.37% 내린 7951.75에 거래를 시작해 개장 13분만에 장중 8000선을 돌파해 8002.66을 기록했다.
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입력 2026.05.15 09:14
수정 2026.05.15 09:27펼치기/접기
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코스피 지수가 15일 장중 사상 첫 8000선을 돌파했다. 지난 6일 역대 처음 7000선을 뚫은 뒤 7거래일 만이다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전날보다 0.37% 내린 7951.75에 거래를 시작해 개장 13분만에 장중 8000선을 돌파해 8002.66을 기록했다.
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