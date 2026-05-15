하나금융, 업비트 운영사 두나무에 1조원 투자…은행·가상자산 첫 동맹

하나금융그룹이 국내 최대 가상화폐 거래소 업비트의 운영사 두나무에 1조원을 투자해 4대 주주 자리에 오른다. 은행과 가상자산 거래소가 지분 투자를 통해 손을 잡는 첫 사례다. 전통 금융과 디지털자산 사이 연결고리를 강화하고 블록체인 기반의 금융시스템에서 주도권을 확보하려는 목적이다.

하나금융그룹은 15일 하나은행 이사회를 열고 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 228만4000주를 약 1조33억원에 인수하기로 결의했다고 밝혔다. 인수 지분은 전체의 6.55% 규모다.

두나무는 국내 가상화폐 거래소 시장 점유율 1위인 업비트를 운영하고 있다.

국내 시중은행이 가상자산 기업 지분을 대규모로 확보하는 사례는 이번이 처음이다. 은행과 가상자산 거래소 관계가 이전까지는 단순히 실명계좌 제휴 등 실무적인 수준에 머물렀다면, 이제는 은행이 직접 디지털자산 생태계에 올라타기 시작한 신호탄으로 받아들여진다.

이번 거래로 하나금융은 송치형 회장(지분율 25.51%), 김형년 부회장(13.10%), 우리기술투자(7.20%)에 이어 두나무 4대 주주에 오르게 된다.

두 회사는 이날 금융과 디지털자산을 연결하는 미래형 사업 모델 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)도 체결했다. 두나무 자체 블록체인 네트워크인 ‘기와체인’을 활용해 디지털 금융 인프라를 확대하겠다는 계획이다. 두 회사는 이미 지난해 말부터 블록체인 기반 해외송금 서비스 공동 개발을 추진해왔다. 지난 2월에는 기존 국제은행간통신협회(SWIFT) 기반 외화송금 체계를 기와체인 위에서 구현하는 기술 검증(PoC)도 마쳤다. 이어 4월에는 포스코인터내셔널과 3자 협약을 체결하며 실증 기반도 마련했다.

두 회사는 원화 스테이블코인 발행과 유통을 아우르는 생태계 조성에도 협력하기로 했다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “이번 지분투자는 디지털자산 기반 금융 혁신을 가속화하기 위한 전략적 결정”이라며 “두나무와 함께 K-블록체인 생태계 조성을 주도적으로 추진하고, 국내 디지털자산 산업이 글로벌 선도 수준으로 도약할 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.