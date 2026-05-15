상담받던 초등생, 교사 20분간 폭행해 ‘전치 2주’···교육당국, 조사 착수

제주교사노조 공개···“정서·행동 문제 학생 분리 지도 시스템 개선해야”

제주의 한 초등학교에서 학생이 상담 중 교사를 폭행하는 사건이 발생해 교육 당국이 조사에 나섰다.

15일 제주교사노동조합에 따르면 지난달 중순 제주시 소재 모 초등학교의 상담 공간인 위(Wee)클래스에서 고학년 학생 B군이 지도 중이던 A교사를 약 20분간 폭행했다.

당시 B군은 다른 학생과의 갈등으로 분리 지도를 받던 중이었으며, 물건을 던지고 3층 창문 밖으로 탈출을 시도했던 것으로 파악됐다. B군은 이를 제지하던 A교사에게 주먹과 발 등으로 폭행을 가했던 것으로 알려졌다. 상황은 교장과 교감 등 다른 교사 5명이 현장에 도착하고 나서야 종료됐다.

노조는 “A교사는 이 사건으로 상해 2주 진단을 받았고, 불면과 불안·우울 증상으로 정신과 치료를 받고 있다”고 밝혔다. 해당 사건은 피해 교사의 요청에 따라 제주시교육지원청 지역교권보호위원회에 접수된 상태다.

노조는 “정서·행동 문제 학생을 분리 지도할 때 담당 교사 한 명이 폐쇄적인 공간에서 감당하는 현 구조는 학생과 교사 모두 보호하지 못한다”면서 “다수 인력이 즉시 투입될 수 있도록 시스템을 개선하고, 위클래스에는 비상호출벨 설치 등 안전 설비를 표준화해야 한다”고 밝혔다.

이어 “학교민원대응팀과 학교장의 책임을 명확히 해 교사 개인에게 민원이 직접 전가되지 않도록 시스템을 정비하고, 피해 교사의 회복을 위한 결손 부담 없이 회복에 전념할 수 있도록 지원해야 한다”고 주장했다.