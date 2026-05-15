현대차그룹, ‘움직이는 ESS’ V2G 제주서 일반 고객 대상 시범 서비스

“일반 고객 대상은 이번이 처음” “에너지 지산지소 실현, 탄소중립 뒷받침”

정부가 중앙 집중형 전력망에서 지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 분산형 전력망, 일명 ‘지산지소’로 전환을 추진하는 가운데 전기차를 ‘에너지 저장 장치’(ESS)로 활용하는 전기차·전력망 연계(Vehicle-to-Grid·V2G) 시범 서비스가 일반 고객 대상으로 제주에서 처음 시행된다.

현대자동차그룹은 제주도에서 V2G 시범 서비스를 일반 고객을 대상으로 본격 시행한다고 15일 밝혔다. V2G는 전기차 배터리와 전력망을 연결해 양방향으로 전력을 주고받을 수 있도록 하는 기술이다. 전기차가 이동 수단뿐 아니라 남는 에너지를 저장하거나 필요한 에너지를 나누는 자산이 되는 개념이다.

앞서 현대차그룹은 지난해 제주도에서 모빌리티 플랫폼 ‘쏘카’와 손잡고 V2G 시범 서비스를 운영한 바 있지만, 일반 고객을 대상으로 한 건 이번이 처음이다.

현대차그룹은 제주도청과 협력해 V2G 기술이 적용된 현대차 ‘아이오닉 9’ 또는 기아 ‘EV9’을 보유하고, 자택이나 직장에 V2G 양방향 충전기를 설치할 수 있는 제주도민을 모집했고, 최종 참여 고객 40명을 선정했다. 이들 주거지 등에는 양방향 충전기가 무료로 설치된다. 또 시범 서비스 기간 전기차 충전 요금을 전액 지원받는다. 시범 서비스 종료 시점은 미정이다.

현대차그룹 관계자는 “이번 시범 서비스 참여 고객은 전기차를 단순히 한 방향으로 충전하는 이동수단이 아니라, 전력을 저장하고 공급하는 움직이는 ESS로 활용하는 새로운 모빌리티 경험을 하게 된다”며 “선정된 고객은 V2G의 환경적 가치와 에너지 분야에 관심이 높은 얼리어답터 성향으로 다양한 이용 패턴을 실증하기 위해 현장 실사를 거쳐 직업군과 거주지를 고르게 배분해 최종 참여 고객을 선정했다”고 설명했다.

V2G는 기존 발전소 중심의 에너지 체계를 지역 기반의 자생적 체계로 변화시킬 수 있어 주목받고 있다. 특히 재생에너지 발전 비중이 큰 제주도는 낮에 남는 전력을 전기차가 저장했다가, 밤에 다시 전력망으로 돌려보내는 방식으로 재생에너지의 활용도와 경제성을 극대화할 수 있다.

현대차그룹은 이번 시범 서비스 확대를 계기로 정부와 지방자치단체 등과 함께 국내 V2G 생태계 조성 및 산업 활성화에 더욱 박차를 가할 계획이다. 현대차그룹 관계자는 “실수요자인 제주도민이 직접 참여하는 V2G 시범서비스가 제주도 내 에너지 지산지소 실현을 뒷받침할 것으로 기대한다”라며 “나아가 제주도의 2035년 탄소중립 비전 달성에도 중요한 역할을 할 것이다”라고 밝혔다.