전남광주통합특별시 준비위, 자치 법규·영문 명칭 등 출범 준비 본격화

전남광주통합특별시준비위원회가 통합특별시 출범을 위한 자치법규와 누리집 도메인, 영문 명칭 등 주요 준비사항을 점검했다.

15일 전남도에 따르면 준비위원회는 지난 14일 나주 동신대학교 대정도서관에서 제2차 회의를 열고 통합특별시 출범 준비 합의사항과 자치법규 분야 준비상황 등을 심의·자문했다. 회의에는 박민서·정영팔 공동위원장, 오세범 부위원장, 양 시·도 부단체장 등 20여명이 참석했다.

위원회는 지난 8일 전남도·전남도의회·광주시·광주시의회·행정안전부 간 공동협약에 따라 출범했다. 통합 준비와 관련한 주요 사항을 심의·조정하는 역할을 맡고 있다.

이날 회의에서는 통합특별시 누리집 도메인을 ‘jngj.go.kr’로, 영문 명칭을 ‘Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan City’로 하는 방안이 논의됐다. 자치법규 정비와 법적·제도적 보완 사항에 대한 자문 의견도 제시됐다.

전남도와 광주시는 이번 회의에서 나온 의견을 바탕으로 통합특별시 출범 준비를 구체화할 계획이다. 위원회도 앞으로 회의를 이어가며 대한민국 제1호 광역통합인 전남광주통합특별시 출범 준비를 지원하기로 했다.

고광완 광주시 행정부시장은 “위원회에서 제시된 다양한 의견을 바탕으로 통합 준비과제를 차질없이 추진하겠다”며 “시도민 공감 속에서 성공적인 통합특별시 출범이 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

황기연 전남도 행정부지사는 “위원회 논의를 바탕으로 출범 준비를 더욱 구체화하고 있다”며 “속도감 있는 추진과 함께 시·도민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 만들겠다”고 밝혔다.