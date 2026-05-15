경북, 중소기업 8곳 글로벌 수출기업으로 키운다···5억원 집중 지원

경북도는 지역 제조 중소기업을 글로벌 수출기업으로 육성하기 위한 ‘2026 K-글로벌 수출 리더기업 육성사업’ 참여기업을 오는 29일까지 모집한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 수출 성장 잠재력이 높은 중소기업을 발굴해 글로벌 역량 진단부터 현지 비즈니스 구축, 현지 파트너와의 합작법인 설립까지 해외 진출 전 과정을 지원한다.

지원 대상은 경북에 본사와 공장을 둔 제조 중소기업으로, 전년도 매출액 140억원 초과에 직·간접 수출 실적이 300만 달러 이상인 기업이다. 경북도는 8개 기업을 선발해 총 5억원 규모의 예산을 지원할 계획이다.

선정 기업에는 글로벌 진출 역량 진단을 비롯해 제품·시장 적합성 검증(Product Market Fit), 법률·회계·특허·마케팅 등 사업화 전략 컨설팅이 제공된다. 또 해외 바이어 및 파트너 미팅 지원, 글로벌 파트너십 구축, 현지 합작법인 설립 지원 등 기업 상황에 맞춘 단계별 프로그램도 운영한다.

경북도는 미국·중국 중심 수출 구조에서 벗어나 유럽과 인도 등 신흥시장 개척과 글로벌 공급망 변화 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

이재훈 경북도 경제통상국장은 “기술력과 성장 가능성을 갖춘 지역 제조기업이 해외 시장에 안정적으로 진입할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.