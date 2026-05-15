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중고물품 처리 이젠 모바일로…청주시, 모바일 앱으로 중고물품 무상수거

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본문 요약

충북 청주시는 오는 19일부터 자원순환 공공 앱 '새로고침'을 통해 중고 물품 무상 수거 서비스를 운영한다고 15일 밝혔다.

청주시 관계자는 "버리기에는 아깝지만 처리 방법을 몰라 폐기되던 중고물품을 시민들이 모바일 앱으로 간편하게 신청할 수 있도록 시스템을 구축했다"며 "앞으로도 청주시만의 새롭고 다양한 자원순환 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

새로고침은 청주시가 운영하는 자원순환 기반 공공 앱으로, 청주사랑상품권 앱 상단 메뉴를 통해 접속할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중고물품 처리 이젠 모바일로…청주시, 모바일 앱으로 중고물품 무상수거

입력 2026.05.15 10:54

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 청주시가 오는 19일부터 운영하는 중고 물품 무상 수거 서비스 홍보 이미지. 청주시 제공.

충북 청주시가 오는 19일부터 운영하는 중고 물품 무상 수거 서비스 홍보 이미지. 청주시 제공.

충북 청주시는 오는 19일부터 자원순환 공공 앱 ‘새로고침’을 통해 중고 물품 무상 수거 서비스를 운영한다고 15일 밝혔다.

청주시재활용센터와 함께 추진하는 이번 사업은 버리기에는 아깝지만 처리 방법을 몰라 버려지던 중고물품을 더욱 쉽고 편리하게 재활용할 수 있도록 마련됐다.

시민이 새로고침 앱에 중고물품 사진을 등록하면 청주시재활용센터가 물품 상태를 확인해 재사용 가능 여부를 판단하고 1~3일 내에 방문해 수거한다. 수거된 물품은 재판매하거나 취약계층에 기부할 예정이다.

수거 대상은 가구·가전 등 대형폐기물로 분류되는 품목이며, 서비스 지역은 청주시 전역이다.

낡거나 파손돼 재사용이 어려운 물품은 대상에서 제외되며 이 같은 경우 같은 앱의 대형폐기물 배출 신고 기능으로 처리할 수 있다.

청주시 관계자는 “버리기에는 아깝지만 처리 방법을 몰라 폐기되던 중고물품을 시민들이 모바일 앱으로 간편하게 신청할 수 있도록 시스템을 구축했다”며 “앞으로도 청주시만의 새롭고 다양한 자원순환 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

새로고침은 청주시가 운영하는 자원순환 기반 공공 앱으로, 청주사랑상품권(청주페이) 앱 상단 메뉴를 통해 접속할 수 있다.

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