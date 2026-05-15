중고물품 처리 이젠 모바일로…청주시, 모바일 앱으로 중고물품 무상수거

충북 청주시는 오는 19일부터 자원순환 공공 앱 ‘새로고침’을 통해 중고 물품 무상 수거 서비스를 운영한다고 15일 밝혔다.

청주시재활용센터와 함께 추진하는 이번 사업은 버리기에는 아깝지만 처리 방법을 몰라 버려지던 중고물품을 더욱 쉽고 편리하게 재활용할 수 있도록 마련됐다.

시민이 새로고침 앱에 중고물품 사진을 등록하면 청주시재활용센터가 물품 상태를 확인해 재사용 가능 여부를 판단하고 1~3일 내에 방문해 수거한다. 수거된 물품은 재판매하거나 취약계층에 기부할 예정이다.

수거 대상은 가구·가전 등 대형폐기물로 분류되는 품목이며, 서비스 지역은 청주시 전역이다.

낡거나 파손돼 재사용이 어려운 물품은 대상에서 제외되며 이 같은 경우 같은 앱의 대형폐기물 배출 신고 기능으로 처리할 수 있다.

청주시 관계자는 “버리기에는 아깝지만 처리 방법을 몰라 폐기되던 중고물품을 시민들이 모바일 앱으로 간편하게 신청할 수 있도록 시스템을 구축했다”며 “앞으로도 청주시만의 새롭고 다양한 자원순환 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.

새로고침은 청주시가 운영하는 자원순환 기반 공공 앱으로, 청주사랑상품권(청주페이) 앱 상단 메뉴를 통해 접속할 수 있다.