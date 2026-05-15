정청래, ‘공소취소 저지선대위’ 국힘에 “내란세력 절연도 못하면서…조작기소 숨기려고 그러냐”

정청래 더불어민주당 대표가 15일 국민의힘이 6·3 지방선거를 위해 ‘공소취소 저지 선거대책위원회’를 발족하자 “내란 세력과 절연하지 못하면서 공소취소를 엉뚱하게 내세운다”고 비판했다.

정 대표는 이날 제주에서 열린 현장 중앙선대위 회의에서 “국민의힘 선대위는 정책·비전·인물·소통·양심도 없는 5무 선대위”라며 이같이 말했다.

정 대표는 “윤 어게인 내란 공천, 내란 후보, 민생 발목, 고집불통, 국민 무시 이런 것이 국민의힘에 대한 대국민 인식이 아닐까 싶다”며 “공소취소를 내세워 봤자 윤석열 검찰 정권의 조작기소가 그렇게 많고 숨길 것이 많냐는 것만 국민에게 인식될 것”이라고 말했다.

정 대표는 “일부에서 장동혁 국민의힘 대표가 민주당의 전략 자산이라는 말이 있지만, 그 말에 동의하고 싶은 생각이 없다”며 “야당이 강해야 여당도 긴장해서 더 강해진다. 국민의힘의 장 대표가 망가지지 않고 정상화됐으면 좋겠다”고 말했다.

또 정 대표는 “진짜 국민의힘이 건강하고 상식적인 정당으로 거듭나서 정정당당하게 비전과 정책으로 경쟁하고 싶다”며 “민주당은 국민의힘에 이전투구 전략에 말려들지 않고 낮은 자세로 국민의 희망이 되겠다”고 말했다.

한병도 민주당 원내대표도 “장 대표가 국가수반인 대통령에 대해 반말조로 일관하고 있다”며 “(이 대통령에 대한 반말은) 스스로를 깎아내리는 행동이라는 것을 꼭 명심하고 최소한의 품격을 지키길 간곡히 부탁한다”고 말했다.