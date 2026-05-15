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사업성 떨어져 20년간 멈췄던 이촌1구역, 최고 49층 806가구 재탄생

입력 2026.05.15 11:11

이촌 1구역 단독주택 재건축사업 조감도. 서울시 제공

이촌 1구역 단독주택 재건축사업 조감도. 서울시 제공

서울 용산구 용산국제업무지구와 한강을 잇는 주요 입지인 이촌1구역이 한강을 조망하는 주거단지로 재탄생한다.

서울시는 14일 제7차 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회를 열고 ‘이촌 1구역 단독주택 재건축사업’ 정비구역 지정 및 정비계획 결정안을 수정 가결했다고 15일 밝혔다.

저층 노후주택이 밀집한 이촌동 203-5번지 일대는 2006년 정비 예정 구역으로 지정됐다. 하지만 사업성이 떨어진다는 이유로 약 20년간 개발을 추진하지 못했다.

서울시는 2024년 4월 신통기획 자문회의를 통해 공공기여를 받는 대신 용도 지역을 기존 제1·2종 일반주거지역에서 준주거지역으로 상향했다.

또 기부채납 및 공공임대(176가구) 도입을 조건으로 법적 상한 용적률을 기존 200%에서 ‘500% 이하’로 대폭 완화해 사업성을 확보할 수 있게 했다. 이번 결정으로 이촌1구역에는 최고 49층, 총 806가구 단지가 들어설 예정이다.

용산국제업무지구와 한강을 연결하는 보행·통경축을 살려 개방된 공간으로 조성한다. 인근 지역 진입도로이자 보차혼용도로인 이촌로18길 도로폭을 8ｍ에서 12ｍ로 넓혀 보행 환경을 개선한다.

단지 내에는 한강 조망이 가능한 스카이 커뮤니티도 설치한다. 인근에 있는 이촌2동 주민센터도 단지 구역 안으로 편입해 복합 공공청사를 조성한다는 계획이다.

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