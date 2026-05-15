‘정선아리랑열차’ 타고 오일장 가요

강원도 정선을 달리는 관광열차 ‘정선아리랑열차’가 운행을 재개한다.

한국철도공사(코레일)는 시설 정비와 차량 개편을 마친 정선아리랑열차를 오는 22일부터 다시 운행한다고 밝혔다. 지난 2월 차량 정비를 위해 운행을 중단한 지 약 3개월 만이다.

열차는 제천~아우라지 구간을 주말(토·일)과 정선 오일장(2·7일)마다 하루 왕복 1회 운행한다. 제천역에서 오전 9시2분 출발해 아우라지역에 오전 11시33분 도착하며, 돌아오는 열차는 오후 5시20분 아우라지역을 출발해 오후 7시49분 제천역에 도착한다.

정선아리랑열차는 강원 정선의 대표 문화유산인 ‘아리랑’을 테마로 꾸며진 관광열차로, 정선선(민둥산~아우라지)을 운행하는 유일한 열차다. 2024년 2월 정선선 구간 낙석 발생 이후 청량리~민둥산 구간만 축소 운행해왔다. 이후 올해 2월부터는 차량 정비를 위해 운행을 전면 중단했다.

코레일은 운행 재개에 앞서 열차의 주행·제동장치 등 주요 설비를 정비하고 객실 벽면과 바닥재 등을 교체했다. 객실 내부에는 정선의 자연과 문화를 담은 디자인을 적용했으며, 자전거 거치대도 새로 설치해 여행 편의성을 높였다.

안전 보강 작업도 진행됐다. 코레일은 정선선 선로 주변에 낙석 예방시설 13개소를 설치하고, 옹벽과 터널 단면 등 주요 구조물을 보강했다. 이와 함께 점검 및 유지보수 작업을 시행해 운행 안전성을 확보했다고 설명했다.

자세한 운행 정보는 코레일 홈페이지와 모바일 앱 ‘코레일톡’에서 확인할 수 있다.