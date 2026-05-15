독감 유행 끝···질병관리청 독감 유행주의보 해제

질병관리청은 15일 2025∼2026절기 인플루엔자(독감) 유행주의보를 해제한다고 밝혔다.

독감 유행주의보는 외래환자 1000명당 인플루엔자 의사환자 수가 해당 절기 유행 기준 이하로 3주 연속 떨어질 경우 전문가 자문을 거쳐 해제된다. 인플루엔자 의사환자는 38도 이상의 발열과 함께 기침 또는 인후통을 보이는 경우를 말한다. 이번 절기의 유행 기준은 외래환자 1000명당 9.1명이었다.

질병관리청이 운영하는 의원급 의료기관 표본감시 결과를 보면, 올해 19주차(5월 3~9일) 의사환자는 외래환자 1000명당 6.9명으로, 최근 3주 동안 모두 유행 기준을 밑돌았다. 주간 환자 수는 17주차 6.9명, 18주차 8.1명, 19주차 6.9명이었다. 바이러스 검출률도 최근 3주간 2% 안팎 수준에 머물렀다. 19주차 검출률은 2.4%였으며, 검출된 바이러스는 대부분 B형이었다.

이번 절기 독감은 겨울철과 봄철 두 차례에 걸쳐 나타나는 연례적인 유행 양상을 보였다. 다만 유행 시작과 정점은 지난 절기 대비 1~2개월 빨랐고, 전체 유행 기간도 5주 더 길었다. 이번 절기 유행주의보는 지난해 10월 17일에 발령돼 31주간 유지됐다.

연령별로는 지난 절기와 마찬가지로 7~18세 소아·청소년이 유행을 주도했다. 특히 초등학생 연령대인 7~12세에서 발생률이 높았다.

유행주의보 해제에 따라 이날부터는 독감 검사에서 양성으로 확인된 경우에만 항바이러스제에 건강보험 급여가 적용된다. 유행 기간에는 소아, 임신부, 65세 이상 고령자, 면역저하자, 기저질환자 등 고위험군이 독감 의심 증상만 있어도 타미플루 등 항바이러스제를 처방받을 경우 건강보험이 적용됐다.

임승관 질병청장은 “독감 유행주의보는 해제되었지만, 여름철 실내활동 증가로 호흡기감염병 전파 위험이 높아질 우려가 있다”며 “일상에서 손 씻기 및 기침 예절 준수, 실내 환기 자주 하기, 사람이 많은 곳에서는 마스크 착용 등을 생활화해달라”고 밝혔다.