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올 봄 산불 발생·피해 줄었지만 위험은 지속···정부, 다음달 3일까지 대비태세 유지

입력 2026.05.15 11:26

진화헬기가 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

진화헬기가 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

올 봄 산불 발생 건수와 피해 면적이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 산림당국은 봄철 산불조심기간(1월 20일~5월 15일)이 종료됐지만 여러 요인을 감안해 지방선거가 끝나는 다음달 3일까지 현재의 산불 대비태세를 유지하기로 했다.

행정안전부와 산림청은 지난 14일 기준으로 올해 봄철 산불조심기간에 발생한 산불은 모두 349건으로, 최근 10년간 연평균 산불 발생 건수(390건)에 비해 10.5% 감소했다 15일 밝혔다.

올해는 산불 발생이 줄었고, 피해면적 100㏊ 이상의 대형산불도 발생하지 않으면서 자연스럽게 피해면적도 줄었다. 전체 피해면적은 722㏊로, 최근 10년간의 연평균 피해면적(1만4323㏊)보다 95%가 감소했다. 지난해 사상 최대 피해를 낸 영남지역 대형산불의 피해면적(10만40005㏊)을 제외하면 올해 봄철 산불 피해면적은 최근 10년 평균치의 81.6% 수준이다.

올해 산불 발생이 줄고, 봄철 산불조심기간도 공식적으로는 이날 종료됐지만 정부는 다음달 3일까지는 지금의 산불 대비태세를 유지할 방침이다. 과거 5월 말에도 경북 울진과 경남 밀양 등에서 대형산불이 발생한 사례가 있었고, 부처님 오신 날과 지방선거 등 공휴일이 있어 행락객 증가에 따른 산불 위험이 지속될 수 있다는 판단에 따른 것이다.

산림청은 해당 기간 중앙사고수습본부를 계속해서 운영하고, 주중 야간과 주말 비상근무를 시행하면서 진화자원 배치·가동 상태도 그대로 유지한다. 행안부도 대책지원본부를 중심으로 산불 상황 관리와 유관기관 협조체제를 유지하고, 지방자치단체에서는 상황실 비상연락체계와 산림재난대응단 운영을 지속하도록 했다.

박은식 산림청장은 “지구 온난화의 영향으로 산불조심기간 외에도 산불이 다수 발생하고 있다”며 “산불 발생 시 신속한 대응을 위해 중앙사고수습본부를 중심으로 한 대응체계를 유지하면서 국민의 생명과 재산을 지키도록 긴장을 늦추지 않겠다”고 말했다.

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