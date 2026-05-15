경남도, 재난 대비 ‘국가융합망 이원화’ 구축 완료

경남도가 화재·지진 등 각종 재난 상황에서도 도정 업무와 행정서비스를 차질 없이 수행하도록 ‘국가 융합망 이원화 기반 경남도 국가정보통신서비스’ 구축했다고 15일 밝혔다.

국가정보통신서비스는 국가기관과 지방자치단체, 공공기관이 행정업무를 효율적으로 수행하도록 지원하는 공공 전용 통신 인프라다. 경남도는 지난해 9월 대전 국가정보자원관리원 화재로 발생한 행정 민원 서비스 중단 사태를 방지하고자 이번 이원화 기반을 마련했다.

이번 사업을 통해 경남도는 도내 18개 시·군청과 소방서, 사업소 등 총 192개 행정기관을 연계한 행정통신 서비스를 구축했다. 이를 통해 재난 상황에서도 행정업무의 연속성을 유지하는 통신 기반을 확보했다.

특히 정부 행정통신망을 이용하는 경남도청(창원)의 주요 전송 장비를 서부청사(진주)로 분리 구성했다. 이에 따라 장애가 발생하면 통신망이 자동으로 우회한다. 또 시·군과 소방서 등 주요 행정기관 전송망을 주망과 예비망으로 분리하고, 통신사업자까지 이원화해 장애 대응 체계를 갖췄다.

경남도는 통신 대역폭을 기존 대비 최대 25배까지 확대해 대용량 데이터 전송과 실시간 처리가 가능한 환경을 조성했다. 또 시·군청 및 사업소를 대상으로 장애 대응 훈련을 실시해 행정서비스의 연속성을 점검했다.

이번에 구축한 경남도 국가정보통신서비스는 이달부터 본격 운영하며, 2031년까지 디지털 행정서비스를 제공한다.