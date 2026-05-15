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[속보]다카이치 총리, 19~20일 안동 찾는다…이 대통령 고향서 정상회담

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본문 요약

다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령의 초청으로 오는 19~20일 1박2일 간 경북 안동을 방문한다.

강 수석대변인은 "올해 1월 이 대통령의 일본 나라 방문 후 약 4개월 만에 다카이치 총리가 안동 방문으로 화답함으로써 한일 양국은 처음으로 정상 간 상호 고향 방문을 실현하게 됐다"고 밝혔다.

양 정상은 19일 소인수회담, 확대 정상회담, 공동 언론발표, 만찬 등 일정을 진행하고 별도의 친교 일정도 함께할 예정이다.

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[속보]다카이치 총리, 19~20일 안동 찾는다…이 대통령 고향서 정상회담

입력 2026.05.15 12:00

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월13일 일본 나라현 환담장에서 드럼 합주 후 대화하고 있다. 양 정상은 <케이팝 데몬 헌터스>의 주제가 ‘골든’과 BTS의 히트곡 ‘다이너마이트’에 맞춰 드럼을 함께 연주했다. 다카이치 총리는 학창 시절 헤비메탈 록밴드 드러머로 활동했다. 공동취재단

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월13일 일본 나라현 환담장에서 드럼 합주 후 대화하고 있다. 양 정상은 <케이팝 데몬 헌터스>의 주제가 ‘골든’과 BTS의 히트곡 ‘다이너마이트’에 맞춰 드럼을 함께 연주했다. 다카이치 총리는 학창 시절 헤비메탈 록밴드 드러머로 활동했다. 공동취재단

다카이치 사나에 일본 총리가 이재명 대통령의 초청으로 오는 19~20일 1박2일 간 경북 안동을 방문한다.

강유정 청와대 수석대변인은 15일 서면브리핑을 내고 이같이 전했다. 강 수석대변인은 “올해 1월 이 대통령의 일본 나라 방문 후 약 4개월 만에 다카이치 총리가 안동 방문으로 화답함으로써 한일 양국은 처음으로 정상 간 상호 고향 방문을 실현하게 됐다”고 밝혔다.

양 정상은 19일 소인수회담, 확대 정상회담, 공동 언론발표, 만찬 등 일정을 진행하고 별도의 친교 일정도 함께할 예정이다. 이번 정상회담에서 양 정상은 한·일관계의 발전 방향에 대해 폭넓게 논의하고 경제, 사회, 국민 보호 등 민생에 직결된 다양한 분야에서 실질협력을 강화할 예정이라고 강 수석대변인은 전했다. 중동 정세를 포함한 지역·글로벌 현안에 대해서도 논의한다.

강 수석대변인은 “다카이치 총리와의 셔틀외교가 경주에서 나라, 그리고 안동 등 여러 지방도시로 무대를 확장하면서 양 정상 간의 두터운 유대와 신뢰가 심화하고 한·일관계의 미래지향적 발전 기반을 더욱 단단히 하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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