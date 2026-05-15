삼성전자 사장단, 노조 찾아 “대화하자”···노조 “경영진 신뢰 전혀 없다”

노조, 성과급 제도화 다룰 것 재차 요구 삼성전자 사장단 “조건없이 대화할 것” “국민께 사과”

총파업 위기가 커지는 가운데 삼성전자 사장단이 15일 노조를 찾아 교섭 재개를 촉구했다. 노조는 성과급 제도화 등 핵심 쟁점에 대한 사측의 태도 변화를 대화 전제조건으로 제시했다. 양측의 ‘강대강’ 대치가 이어지면서 21일로 예정된 총파업 전에 노사 간 추가 대화를 통해 갈등을 해결할 가능성이 옅어졌다는 관측이 나온다.

삼성전자 노사에 따르면 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)을 비롯한 사장단은 이날 오후 삼성전자 평택캠퍼스의 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(이하 초기업노조) 사무실을 방문해 최승호 초기업노조 위원장 등 노조 관계자들을 만났다. 이 자리에는 메모리사업부를 총괄하는 전 부회장 외에 DS 부문 김용관 경영전략총괄 사장, 박용인 시스템LSI사업부장, 한진만 파운드리사업부장도 함께 했다.

회사 측은 “전 부회장은 노조와 열린 자세로 대화하겠다고 밝히며 교섭을 이어가자는 뜻을 노조에 전했다”고 밝혔다. 이에 대해 최 위원장은 “직원들의 경영진에 대한 신뢰가 전혀 없다”면서 “성과급 투명화, 상한 폐지, 제도화 안건이 있어야 한다”고 답변했다고 노조는 밝혔다.

앞서 삼성전자 사장단은 성과급 협상 결렬로 총파업 위기가 커지는 것과 관련 정부와 국민을 향해 사과하면서, 노조와의 ‘조건 없는’ 대화 의지를 밝혔다.

전 부회장과 노태문 디바이스경험(DX) 부문장(사장)을 포함한 사장단 18명은 ‘국민 여러분께 사과드립니다’는 제목의 입장문에서 “노사 문제로 국민들과 주주, 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳤다. 성취가 커질수록 우리 사회가 삼성에 거는 기대가 더 엄격하고 더 커지는데, 이를 제대로 살피지 못했다”면서 “깊이 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

사장단은 이어 “매순간 마다 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대에 회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없다”면서 “노조를 한 가족이자 운명 공동체라고 생각하고 조건없이 열린 자세로 대화에 임할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “노조도 국민들의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서줄 것을 거듭 요청한다”고 밝혔다.

사장단은 또 “지금 보다 내실 있는 경영과 끊임없는 기술 혁신, 과감한 미래 투자로 국가 경제의 흔들림 없는 버팀목이 되겠다”고 덧붙였다.

이하는 삼성전자 사장단 측 발표문 전문.

<국민 여러분께 사과드립니다>

저희 삼성전자의 노사 문제로 국민들과 주주, 그리고 정부에 큰 부담과 심려를 끼쳐드렸습니다. 성취가 커질수록 우리 사회가 삼성에 거는 기대가 더 엄격하고 더 커지는데, 이를 제대로 살피지 못했습니다. 삼성전자 사장단은 무거운 책임감을 느낍니다. 깊이 고개 숙여 사과 드립니다.

지금은 매순간 마다 글로벌 경영환경이 급변하는 무한경쟁의 시대입니다. 회사 내부 문제로 시간을 허비할 수 없습니다. 노사가 한마음으로 화합해 끊임없는 기술혁신과 미래를 위한 과감한 투자로 사업경쟁력을 확보해야 할 때입니다.

반도체는 다른 산업과 달리 24시간 쉼 없이 공정이 돌아가야하는 장치 산업이므로 결코 파업이 있어서는 안됩니다. 고객과의 약속을 지키지 못하면 신뢰 자산을 완전히 잃게 됩니다.

저희 사장단은 현재의 경제상황과 대한민국의 먼 미래를 보며 머리를 맞대고 지혜를 모으겠습니다. 노조를 한 가족이자 운명 공동체라고 생각하고 조건없이 열린 자세로 대화에 임할 것입니다.노조도 국민들의 우려와 국가 경제를 생각해 조속히 대화에 나서줄 것을 거듭 요청 드립니다.



삼성전자 사장단 일동 (대표이사 부회장 전영현, 대표이사 사장 노태문 김수목, 김용관, 김우준, 김원경, 남석우, 마우로 포르치니, 박승희, 박용인, 박홍근, 백수현, 송재혁, 용석우, 윤장현, 이원진, 최원준, 한진만)