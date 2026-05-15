[책과 삶]5월, 아이는 자신이 왜 죽는 것인지 알지 못했다

청소년 소설 써온 이경혜의 <두 아이> 작가의 ‘광주 연작’ 세 번째 작품 5.18 광주서 희생된 아이들 모티브

두 아이

이경혜 지음 | 바람의아이들 | 140쪽 | 1만2000원

1980년 5월 24일 광주 외곽 송암동에서 요란한 총성이 울린다. 매복 중이던 전투교육사령부대 소속 대원들이 이동 중인 공수부대원들을 시민군으로 오인해 교전이 시작된 것이다. 교전의 피해는 군인에 그치지 않았다. 주변에 있던 무고한 시민들도 희생됐다. 인근 산에서 놀고 있던 어린 소년도 그중 하나였다. 당시 광주효덕국민학교 4학년에 재학 중이던 열한 살 소년 ‘전재수’가 당시 희생된 아이 중 하나다.

그로부터 50여 년이 지나 광주에서 희생당한 아이는 이경혜의 광주 연작 세 번째 작품 <두 아이>에서 전재봉이라는 아이로 다시 태어난다. 구름 위의 혼령이 된 아이 전재봉은 1937년 독일 공군이 스페인 게르니카에서 벌인 공습으로 사망한 소년 마르코를 만난다.

“오늘 아침에도 살아 있었는데 내가 왜 죽었을까.” 재봉은 먼저 하늘에 있던 마르코에게 묻는다. 마르코는 말한다. “그거야 난 모르지. 천천히 생각날 거야.”

어른들의 폭력이 만들어낸 현대사의 비극 속에 생을 마친 두 아이가 다다른 곳은 작가의 상상 속 천국, 하얗고 폭신폭신한 구름이 가득한 곳이다. 이곳에서 아이들은 미끄럼과 방방이를 실컷 타고, 날아나디는 법을 익힌다. 둘의 우정은 서로를 위로한다. 그리고 두 아이가 외롭지 않을 것이란 믿음은 살아남은 이들을 위로하는 것도 같다.

한껏 노는 것도 잠시 둘은 자신들의 죽음을 만들어낸 사건들, 군사 독재 정권이 광주에서 벌인 민간인 학살과 스페인 내전을 이야기한다. 재봉은 “대학생들이 데모를 해서 군인들이 다 잡아가고 난리가 났댔어.”라고, 마르코는 “나치랑 전쟁한 게 아니야. 우린 우리끼리 갈라져 싸웠어.”라고 말한다.

청소년 소설을 주로 써온 작가 이경혜가 지난해부터 시작한 광주 연작은 5·18광주민주화운동 당시 희생된 아이들을 모티브로 한다. 지난해 5월 <명령>과 <그는 오지 않았다>가 먼저 나왔다. 각각 책방 앞에서 계엄군이 휘두른 몽둥이질에 쓰러진 중학교 3학년 박기현과 자개 공장에서 일하며 이제 막 첫 월급 수령을 앞두고 있던 열여덟 살 소년공 박인배를 모티브로 했다.

1987년 동화 <짝눈이 말>로 데뷔한 작가는 지난 40여 년 간 다수의 어린이·청소년책을 냈다. ‘본격 청소년 소설’의 시초로 불리는 2004년 <어느 날 내가 죽었습니다>를 비롯해 <그 녀석 덕분에>, <그들이 떨어뜨린 것>등 아이들을 위한 작품을 주로 썼다. 광주를 떠올리며 그가 ‘아이들’에 집중한 것은 당연한 일이었다. 당초 한 해에 두 권씩 내는 것을 목표로 했지만, 올해는 한 권만 나왔다.

지난 12일 전화로 만난 이 작가는 “실존 인물에게서 모티브를 가져오다 보니 분량은 짧지만 고민이 많아 몰두가 힘들어 올해는 한 권만 냈다”면서 “지난해 연작의 첫 작품 <명령>을 책의 뜻을 담은 편지와 함께 5.18 유가족협회에 보내드렸는데 친절히 받아주시고, 참고할 만한 증언 책들도 다시 보내주셔서 감사했다”는 일화도 전했다.

작가는 연작을 낸 뒤 북토크 등 다양한 현장에서 책을 읽은 어린이·청소년 독자들을 만났다. 그는 “책의 한 부분을 모노드라마로 만들어 배우들이 연기했는데, 그걸 보고 아이들이 울기도 했다”며 “어떤 아이가 ‘이런 일이 또 발생할 수도 있는 거냐’라고 물어 ‘우리가 역사를 잊어버리면 또 일어날 수 있다. 2024년 12.3 계엄도 우리가 역사를 안 잊어버렸기 때문에 금방 끝난 것’이라고 대답한 일이 생각난다”고 했다.

연작은 각각 150여 쪽 안팎으로 짧은 분량이나 생각할 것이 많다. 책에는 청소년들에게 전하는 5.18광주민주화운동에 대한 짧은 해설과 연작에 대한 소개가 덧붙여졌다. 마지막 작가의 말에서 이경혜는 희생된 아이의 인적 정보를 남기며 이렇게 말한다.

이름 전재수

묘지번호 2-22

생년월일 1969년 5월 15일

직업 초등학생(효덕국민학교 4학년)

사망일자 1980년 5월 24일

“전재수란 이름 석 자를 사무치게 기억해 주십시오. 겨우 열한 살에 미끄럼을 타다 총에 맞아 죽고만 이 어린 친구의 이름을 꼭 기억해 주세요. 그리고 게르니카에서 쓰러진 이름 모를 어린 친구들도 함께 기억해 주시기 바랍니다.”