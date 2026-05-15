인도 화물선, 호르무즈 인근서 공격받아 폭발 후 침몰···승무원 14명 전원 구조

“드론·미사일 피격 추정” 인도 외교부 “용납 못 해”

인도 화물선이 호르무즈 해협 인근 해역에서 공격을 받아 침몰했다. 중동 긴장이 고조되는 가운데 상선 공격과 선박 나포가 잇따르면서 해상 불안도 커지고 있다.

15일(현지시간) 인도 해운부에 따르면 지난 13일 새벽 오만 해안 인근에서 인도 국적 목조 화물선 ‘하지 알리’호가 공격을 받아 화재 끝에 침몰했다. 승무원 14명 전원은 오만 해안경비대에 구조됐다.

이 선박은 가축을 싣고 소말리아에서 출발해 아랍에미리트(UAE) 샤르자 항으로 향하던 중이었다.

인도 정부는 공격 주체나 구체적인 경위를 공개하지 않았지만, 영국 해양안보업체 뱅가드는 드론이나 미사일 공격에 따른 폭발 가능성이 있다고 전했다.

인도 외교부는 성명을 내고 “오만 해안에서 인도 국적 선박이 공격받은 것은 용납할 수 없다”면서 “상선과 민간 선원들이 계속해서 공격 대상이 되고 있다는 사실에 강력한 유감을 표한다”고 밝혔다. 이어 “상선을 표적으로 삼아 무고한 민간 선원들을 위험에 빠뜨리거나 항해·상업의 자유를 저해하는 여타 행위는 반드시 피해야 한다”고 강조했다.

중동 지역 긴장이 높아지면서 선박 나포 사례도 이어지고 있다. 영국 당국은 전날 UAE의 푸자이라 항에서 북동쪽으로 약 70㎞ 떨어진 오만만 해상에 정박 중이던 한 선박이 나포돼 이란 영해로 이동하고 있다고 발표했다.

이와 관련해 전날 이란 당국 대변인은 “미국이 국제조약을 위반하고 있다”며 “미국과 관련된 유조선을 호르무즈 해협에서 나포할 법적 권리가 있다”고 주장했다.

이란은 최근 미국·이스라엘과 직접 연계되지 않은 일부 선박에 대해서만 제한적으로 해협 통과를 허용하고 있다. 특히 중국 선박 등에 대해서는 통행료를 조건으로 운항을 허가하는 반면, 다른 선박에는 공격·나포 압박을 이어가며 사실상 해협 통제권 강화에 나선 모습이다.

해운정보업체 윈드워드는 최근 호르무즈 해협 일대에서 이란 혁명수비대(IRGC) 활동이 급증했다고 분석했다. 윈드워드 보고에 따르면 IRGC 소속 고속정과 순찰선이 하루 최대 600척 이상 포착됐으며, 상선 주변과 병목 구간, 대기 중인 유조선 인근에 집중 배치된 것으로 나타났다.

윈드워드는 “호르무즈 해협이 더 이상 일반적인 국제 항로가 아니라 감시와 통제가 이뤄지는 군사 관리구역처럼 변하고 있다”고 평가했다.