공동주택에도 수열에너지 보급 확대···민관 주도 발전협의체 출범

“탄소중립과 에너지 전환 성과 체험할 수 있을 것”

중대형 상업 건물을 중심으로 활용되던 수열에너지가 아파트와 같은 공동주택까지 본격적으로 확대된다.

기후에너지환경부와 한국수자원공사는 15일 서울 용산구 서울비즈센터에서 수열에너지 보급 확산과 수열 산업 생태계 조성 논의를 위한 ‘수열에너지 발전 협의체’ 출범식을 열었다.

수열에너지는 물이 여름에는 대기 온도보다 낮고, 겨울에는 대기 온도보다 높은 특성을 이용해 건물의 냉난방에 활용하는 재생에너지다. 기존 냉난방 설비와 비교해 약 30%가량 에너지를 절감할 수 있고 도심지에도 활용할 수 있다는 장점이 있다. 수열에너지를 도입한 서울 송파구 롯데월드타워는 약 32.6% 에너지를 절감하고 있다.

다만 수열에너지 산업은 초기 단계다. 산업 생태계 활성화를 위해서는 관련 제도를 개선하는 등 적극적인 보급 정책이 필요하다는 목소리가 나온다. 이에 기후부를 포함해 공공기관, 민간기업, 학계, 연구기관 등이 참여하는 발전 협의체를 구성했다.

협의체는 수열원의 범위 확대, 제품 인증 기준 마련과 같은 제도 개선, 열교환기·히트펌프 등 핵심 설비 국산화, 시스템 설계 등 수열 산업 전반의 발전 방향을 논의하게 된다.

이날 기후부가 주최한 공동주택 수열에너지 보급 확대를 위한 간담회에는 삼성전자, LG전자 등 제조 기업도 참가해 실제 공동주택 주거환경에 적용이 가능한 설비 구성과 효율성 등을 검토했다.

기후부는 발전 협의체 출범을 계기로 수열에너지 확산을 위해 공동주택을 포함한 다양한 분야에서 수열에너지 활용 기반을 확대하고, 관련 산업의 성장동력 확보와 탄소중립 실현을 위한 정책적 지원을 지속해 나갈 계획이다.

금한승 기후부 1차관은 “수열에너지는 에너지 효율 제고와 온실가스 감축을 동시에 달성할 수 있는 중요한 재생에너지원”이라며 “특히 공동주택 분야로 수열에너지 활용이 확대된다면 탄소중립과 에너지 전환의 성과를 모든 국민이 몸소 체험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.