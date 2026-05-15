충남 우수건축자산 1호는 ‘충남역사박물관’···현판식 가져

1970년대 지어진 충남역사박물관(옛 국립공주박물관)이 충남도 ‘제1호 우수건축자산’이 됐다.

충남도는 15일 공주 충남역사박물관에서 ‘제1호 우수건축자산’ 현판식을 가졌다.

충남역사박물관은 서울 혜화동성당과 국립극장, 국립경주박물관 등을 건축한 국내 1세대 건축가 고 이희태 선생이 1973년 건축한 작품이다.

건립 당시에는 국립중앙박물관 공주분관으로 지어졌으며, 이후 국립공주박물관으로 쓰이다 2006년에 충남역사박물관으로 재개관했다. 건물은 지상 2층·지하 1층에 연면적 1648.54㎡ 규모다.

충남역사박물관 건물은 경복궁 경회루의 석주를 현대적으로 재해석한 기둥과 무령왕릉 내부 아치형 구조 및 벽돌 쌓기 방식을 반영한 외관 디자인으로, 국가와 지역적 정체성을 잘 담아 냈다는 평가를 받는다.

이 건축물은 지난 3월 아산 구정아트센터와 온양민속박물관 본관, 당진 합덕 문화공감플랫폼과 함께 충남도가 처음 지정하는 우수건축자산에 선정됐다. 우수건축자산 지정은 지역의 역사·문화를 간직한 건축물의 가치를 재조명하고, 체계적으로 보존·관리하기 위한 목적으로 이뤄진다.

우수건축자산으로 지정된 건축물은 원형을 유지하는 범위 안에서 건축법 등 관련 규정을 일부 완화 적용 받아 보다 유연한 유지·관리와 활용이 가능해진다.

문석준 도 건축도시국장은 “1호 우수건축자산 현판식은 지역 정체성이 담긴 건축물을 체계적으로 관리해 후세에 물려줄 수 있는 출발점이 될 것”이라며 “우수건축자산이 지역의 문화 거점이 될 수 있도록 활용 방안을 모색하고, 도내 곳곳에 숨겨진 우수한 건축자산을 계속해서 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.