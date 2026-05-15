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전남도, 5·18 46주년 기념식···“오월 정신 헌법 명문화 힘 모아야”

입력 2026.05.15 14:12

김영록 전남도지사가 15일 전남도청 앞 광장에서 열린 ‘전남 5·18민주화운동 46주년 기념식’에서 추념사를 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 15일 전남도청 앞 광장에서 열린 ‘전남 5·18민주화운동 46주년 기념식’에서 추념사를 하고 있다. 전남도 제공

전남도가 15일 제46주년 5·18민주화운동 기념식을 열고 오월 정신 계승을 다짐했다.

전남도는 이날 도청 김영랑문 앞 광장(옛 전남도청 현판 앞)에서 ‘오월의 꽃, 오늘의 빛’을 주제로 기념식을 열었다. 기념식에는 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회 의장, 황성환 전남도교육감 권한대행, 국회의원, 오월 단체 관계자, 학생, 도민 등 400여명이 참석했다.

김 지사는 추념사에서 1980년 5월 광주와 함께했던 전남 도민들의 희생을 기렸다. 그는 “1980년 5월, 전남 도민들은 살아서 돌아가지 못할 것을 알면서도 광주에서 벌어진 학살과 만행에 분노해 현장으로 달려갔다”며 “광주의 5월은 곧 전남의 5월이었고, 우리 모두의 5월이었다”고 말했다.

5·18 정신의 헌법 전문 수록이 무산된 데 대한 아쉬움도 표했다. 김 지사는 “1987년 개헌 이후 39년 만에 찾아온 천금 같은 기회가 국회 표결조차 이뤄지지 못한 채 무산됐다”며 “오월 정신을 대한민국 최고 규범인 헌법에 명문화하는 일에 도민들께서도 끝까지 함께 힘을 모아달라”고 했다.

김 지사는 오는 7월1일 출범하는 전남광주통합특별시도 언급했다. 그는 “전남은 광주와 한 몸으로 5월을 살아낸 땅”이라며 “오월의 정신이 대한민국 민주주의의 뿌리가 되었듯, 통합을 통해 우리 역사를 더 큰 번영의 길로 전진 시켜 나가겠다”고 말했다.

기념식에서는 극단 예창작다함의 총체극 ‘소년이 남긴 오월, 꽃이 되고 빛이 되다’가 공연됐다. 참석자들은 ‘임을 위한 행진곡’을 함께 부르며 오월 영령을 추모했다.

전남도는 16일 나주 빛가람호수공원에서 열리는 ‘남도 오월 문화제’를 비롯해 5·18 음악회, 사진 공모전, 민주시민 역사기행 등 기념행사를 이어갈 예정이다.

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