‘김민경 추천작’ 체호프 단편선, 전주 대비 판매량 13.8배 폭증

교보문고 베스트셀러 순위 1위는 ‘프로젝트 헤일메리’

앤디 위어의 SF <프로젝트 헤일메리>(알에이치코리아)가 교보문고 베스트셀러 1위 자리를 탈환했다.

교보문고 5월 2주간 베스트셀러 순위를 보면 지난주 2위였던 <프로젝트 헤일메리>는 1주만에 1위를 차지했다. 어린이날 주간을 맞아 출간과 함께 1위를 차지한 <흔한남매 22>(미래엔아이세움)를 제쳤다. <프로젝트 헤일메리>는 올해 영화로도 선보여 꾸준히 독자의 사랑을 받고 있다.

이밖에 <안녕이라 그랬어>(김애란·문학동네), <자몽살구클럽>(한로로·어센틱), <괴테는 모든 것을 말했다>(스즈키 유이·리프) 등이 5위까지 자리하는 등 10위권 내 소설만 7권으로 강세를 보였다.

최근 출판계 유명인사가 된 김민경 민음사 편집자가 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연해 추천한 <체호프 단편선>은 전주 대비 판매량이 13.8배 폭증해 종합 19위에 진입했다. 특히 30대(33.1%), 40대(28.6%) 독자가 선호했다.

■교보문고 5월 2주간 베스트셀러

1 프로젝트 헤일메리(앤디 위어·알에이치코리아)

2 흔한남매 22(흔한남매·미래엔아이세움)

3 안녕이라 그랬어(김애란·문학동네)

4 자몽살구클럽(한로로·어센틱)

5 괴테는 모든 것을 말했다(스즈키 유이·리프)

6 포켓몬 생태도감(오네하라 요시나·대원씨아이)

7 모순(양귀자·쓰다)

8 제17회 젊은작가상 수상작품집(김채원·문학동네)

9 싯다르타(헤르멘 헤세·민음사)

10 인생을 위한 최소한의 생각(신영준·상상스퀘어)