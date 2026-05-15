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본문 요약

교보문고 5월 2주간 베스트셀러 순위를 보면 지난주 2위였던 <프로젝트 헤일메리>는 1주만에 1위를 차지했다.

어린이날 주간을 맞아 출간과 함께 1위를 차지한 <흔한남매 22>를 제쳤다.

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‘김민경 추천작’ 체호프 단편선, 전주 대비 판매량 13.8배 폭증

입력 2026.05.15 14:12

교보문고 베스트셀러 순위

1위는 ‘프로젝트 헤일메리’

‘김민경 추천작’ 체호프 단편선, 전주 대비 판매량 13.8배 폭증

앤디 위어의 SF <프로젝트 헤일메리>(알에이치코리아)가 교보문고 베스트셀러 1위 자리를 탈환했다.

교보문고 5월 2주간 베스트셀러 순위를 보면 지난주 2위였던 <프로젝트 헤일메리>는 1주만에 1위를 차지했다. 어린이날 주간을 맞아 출간과 함께 1위를 차지한 <흔한남매 22>(미래엔아이세움)를 제쳤다. <프로젝트 헤일메리>는 올해 영화로도 선보여 꾸준히 독자의 사랑을 받고 있다.

이밖에 <안녕이라 그랬어>(김애란·문학동네), <자몽살구클럽>(한로로·어센틱), <괴테는 모든 것을 말했다>(스즈키 유이·리프) 등이 5위까지 자리하는 등 10위권 내 소설만 7권으로 강세를 보였다.

최근 출판계 유명인사가 된 김민경 민음사 편집자가 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에 출연해 추천한 <체호프 단편선>은 전주 대비 판매량이 13.8배 폭증해 종합 19위에 진입했다. 특히 30대(33.1%), 40대(28.6%) 독자가 선호했다.

■교보문고 5월 2주간 베스트셀러
1 프로젝트 헤일메리(앤디 위어·알에이치코리아)
2 흔한남매 22(흔한남매·미래엔아이세움)
3 안녕이라 그랬어(김애란·문학동네)
4 자몽살구클럽(한로로·어센틱)
5 괴테는 모든 것을 말했다(스즈키 유이·리프)
6 포켓몬 생태도감(오네하라 요시나·대원씨아이)
7 모순(양귀자·쓰다)
8 제17회 젊은작가상 수상작품집(김채원·문학동네)
9 싯다르타(헤르멘 헤세·민음사)
10 인생을 위한 최소한의 생각(신영준·상상스퀘어)

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