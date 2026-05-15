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이재명 대통령이 15일 보건복지부 제1차관에 현수엽 복지부 대변인을 임명했다.

이 대통령은 이날 차관급 정무직 3명을 임명하고 정부위원회 3명을 위촉 또는 지명했다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 브리핑에서 밝혔다.

복지부 1차관에 임명된 현수엽 대변인은 인구아동정책관, 보육정책과장 등 복지부 주요 보직을 역임한 전문 관료다.

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[속보]이 대통령, 복지부 1차관 현수엽 대변인·관세청장에 이종욱 차장 임명

입력 2026.05.15 14:17

수정 2026.05.15 14:57

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  • 민서영 기자

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이규연 홍보소통수석이 15일 청와대 기자회견장에서 정부 인사 발표 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이규연 홍보소통수석이 15일 청와대 기자회견장에서 정부 인사 발표 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 15일 보건복지부 제1차관에 현수엽 복지부 대변인을 임명했다. 관세청장으로는 이종욱 관세청 차장을 임명했다.

이 대통령은 이날 차관급 정무직 3명을 임명하고 정부위원회 3명을 위촉 또는 지명했다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 브리핑에서 밝혔다.

복지부 1차관에 임명된 현수엽 대변인은 인구아동정책관, 보육정책과장 등 복지부 주요 보직을 역임한 전문 관료다. 이 수석은 “특히 4명의 아이를 키우는 워킹맘으로 보육교사의 처우 개선과 어린이집 연장 보육 제도를 도입하는 데 크게 기여했다”며 “복지와 보육을 아우르며 촘촘한 사회 안전망을 구축할 적임자”라고 말했다.

이종욱 신임 관세청장은 관세청에서 기획조정관 등 주요 보직을 거친 정통 관료로 대규모의 불법 우회 수출을 적발하고 태국 정부와 합동으로 대량의 마약류를 단속한 바 있다. 이 수석은 “우리 기업들의 무역과 투자 활동을 안정적으로 지원하고 국민의 안전을 해치는 통관 행위를 차단할 적임자”라고 말했다.

이들이 임명됨에 따라 이스란 현 복지부 1차관, 이명구 현 관세청장은 물러나게 됐다. 이 차관은 작년 6월에, 이 청장은 7월에 각각 임명돼 업무를 맡은 지 1년이 채 지나지 않았다.

이 수석은 경질성 인사냐는 질문에 “1년 정도가 지나 행정이 새롭게 발전적으로 나가기 위해 필요한 인사”라고 선을 그었다. 그러면서 “두 분이 (정부 출범) 처음에 들어와 정책의 기초를 다지는 데 큰 기여를 했다. 두 분의 노고에 감사드린다”며 “새로운 청장과 차관이 임명돼 더 신속하고 한 단계 높은 정책을 수립할 것으로 기대한다”고 말했다. 지난 13일 이스란 차관이 전담으로 지정된 사회적 고립 문제 대응에 대해서도 “신임 차관이 차질 없이 승계할 수 있도록 하는 것으로 안다”고 말했다.

이 대통령은 이날 김의겸 전 청장의 국회의원 재선거 출마로 공석이 된 새만금개발청장 자리에 문성요 전 국토부 기획조정실장을 임명했다. 도시개발 분야의 정통 관료인 문 신임 청장이 새만금을 미래 첨단 산업의 거점으로 도약시킬 역할을 할 것이라고 이 수석은 설명했다.

지속가능발전국가위원회 위원장으로는 홍미영 전 국회의원이 위촉됐다. 이 수석은 “30년간 지속가능 발전과 여성·복지·지방분권 등 관련 정책을 수립해온 전문가”라고 소개했다.

국민생명안전위원회 부위원장에는 백종우 경희대 교수가, 국가도서관위원회 위원장에는 김기영 연세대 교수가 각각 지명됐다. 백 부위원장은 중앙자살예방센터장 등을 운영하며 자살 예방 시스템의 기초를 마련한 전문가이고, 김 위원장은 공공도서관 정책과 도서교육 분야를 연구해 온 학자로서 정책 수립에 기여할 적임자라고 이 수석은 설명했다.

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