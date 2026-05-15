진보당 김재연 “조국 ‘평택을 출마’로 모든 것 꼬여···혁신당·민주당 네거티브 공세 안타깝다”

6·3 지방선거와 같은 날 치러지는 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김재연 진보당 대표가 15일 “조국 (조국혁신당) 대표가 평택에 오시고 모든 것이 다 꼬여버렸다”며 “매일 눈뜨면 혁신당과 민주당의 네거티브 공세를 봐야 하는 상황이 너무나 안타깝다”고 말했다.

김 후보는 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에 출연해 “이번 선거에서 민주 진보 진영의 압승을 기대하고 응원하셨던 많은 유권자께서 굉장히 안타까워하실 것 같고 불안해하실 것 같다”며 이같이 말했다. 김 후보는 “이런 상황이 영남권 등 험지로까지 영향을 미치게 되지 않을까 하는 불안감이 든다”고 말했다.

현재 평택을 재선거에는 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보, 김 후보, 유의동 국민의힘 후보, 황교안 자유와혁신 후보까지 5명이 출사표를 낸 상태다. 김용남 후보와 조국 후보가 오차범위 내 접전을 벌이면서 1·2위 다툼도 치열해지고 있다. 조 대표는 김 후보가 공천된 직후부터 과거 보수정당 시절 세월호·이태원 참사 관련 발언에 대한 사과를 요구하며 “김 후보는 민주·진보진영과 정체성이 맞지 않는다”며 공세를 펴고 있다. 김 후보도 과거 조 대표의 사모펀드 관련 의혹을 다시 꺼내며 역공에 나섰다.

김재연 후보는 조 후보를 향해 “왜 상황을 이렇게 만드셨을까, 여기서 두 당이 싸울 때가 아니라 더 큰 승리를 하자고 호소해야 할 때가 아닌가 (생각한다)”며 “조 후보는 당대표 아닌가. 평택의 후보를 넘어 큰 정치를 하신다며 ‘국힘 제로를 만들겠다’고 선언한 정치인답게 좀 더 큰 모색을 하셨으면 좋겠다”고 말했다.

지난 14일 중앙선거관리위원회 후보 등록을 마친 김 후보는 평택을 선거 완주 의사를 밝혔다. 김 후보는 “바닥 민심을 놓고 보면 지금 상황에서는 단일화를 할 필요성을 모든 후보가 크게 느끼지 못하는 것 같다”며 “진보당 김재연이라는 저의 캐릭터를 대체할 수 있는 후보가 없다. 지금으로서는 단일화할 이유가 없다”고 말했다.