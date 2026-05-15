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‘더 뉴 그랜저’ 출시한 날, 계약 1만대 돌파···역대 페이스 리프트 2위

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그랜저의 7세대 부분 변경 모델 '더 뉴 그랜저'가 출시 첫날 총 1만277대의 계약을 기록했다고 현대자동차는 15일 밝혔다.

현대차 관계자는 "전기차와 스포츠유틸리티차 중심의 시장 환경에서도 더 뉴 그랜저가 높은 관심을 받은 것은 디자인과 상품성, 디지털 혁신에 대한 고객들의 기대가 반영된 결과"라며 "앞으로도 고객들에게 새로운 가치를 제공하는 제품을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

지난 14일 출시한 더 뉴 그랜저에서 가장 눈에 띄는 변화는 현대차 최초로 적용된 차세대 인포테인먼트 플랫폼 '플레오스 커넥트'다.

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‘더 뉴 그랜저’ 출시한 날, 계약 1만대 돌파···역대 페이스 리프트 2위

입력 2026.05.15 14:52

수정 2026.05.15 14:53

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  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

최상위 트림 선택 비중 41%

더 뉴 그랜저. 현대차 제공

더 뉴 그랜저. 현대차 제공

그랜저의 7세대 부분 변경 모델 ‘더 뉴 그랜저’가 출시 첫날 총 1만277대의 계약을 기록했다고 현대자동차는 15일 밝혔다.

이는 2019년 11월 출시된 ‘6세대 그랜저(IG) 페이스 리프트 모델’(1만7294대) 이어 역대 페이스 리프트 모델 중 두 번째로 높은 수치다.

더 뉴 그랜저의 파워 트레인 선택에서는 가솔린 모델 비중이 58%를 차지했다. 하이브리드 모델은 전체 계약의 40%를 기록했다.

하이브리드 모델은 친환경차 고시 등재 일정에 따라 고객 인도 시점이 올 하반기로 예정돼 있어, 초기 계약 수요가 상대적으로 가솔린 중심으로 형성된 것으로 분석된다.

트림별 계약을 살펴보면 최상위 트림인 ‘캘리그래피’가 전체 계약의 41%를 차지했다. 이는 기존 그랜저의 캘리그래피 트림 비중(29%)보다 12%포인트 높은 수치다.

더 뉴 그랜저에 적용된 첨단 사양에 대한 고객 반응도 긍정적으로 나타났다. 최초로 적용된 ‘스마트 비전 루프’의 경우 12.4%의 선택률을 보였다. 스마트 비전 루프는 차량의 통유리 지붕 투과율을 6단계로 조절하는 기능이다.

현대차 관계자는 “전기차와 스포츠유틸리티차(SUV) 중심의 시장 환경에서도 더 뉴 그랜저가 높은 관심을 받은 것은 디자인과 상품성, 디지털 혁신에 대한 고객들의 기대가 반영된 결과”라며 “앞으로도 고객들에게 새로운 가치를 제공하는 제품을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

지난 14일 출시한 더 뉴 그랜저에서 가장 눈에 띄는 변화는 현대차 최초로 적용된 차세대 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’다. 단순한 음성 제어를 넘어 운전자와 감성적인 대화를 나누고, 복잡한 지식 검색이나 일정을 추천하는 등 진화된 지능형 비서 구실을 한다.

디자인은 디테일을 다듬었다. 전면부 프런트 오버행을 15㎜ 늘려 현대차 세단의 상징인 ‘샤크 노즈’(상어 코) 형상을 강조했고, ‘심리스 호라이즌 램프’는 더욱 얇고 길게 설계했다.

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